小薰敲金鐘！收鄭人碩祝賀 只見2字簡訊「他不善表達」
小薰（黃瀞怡）憑藉《大債時代》榮獲第56屆迷你劇集（電視電影）女配角獎，男友鄭人碩傳來道賀訊息，但僅有兩個字「恭喜」，她笑稱：「他就是不善表達，但是沒關係，因為我有接到爸爸的電話讓我一度又想要哭，在我心中家人真的勝過一切。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-03 20:45:52
小薰出道以來從黑澀會美眉、歌手再到演員身分，在金鐘獎3度入圍、首次得獎，她坦言：「一路走來真的滿難的，今天終於拿到人生第一座金鐘獎，真的很感動。」小薰在訪問中才驚覺有獎金這回事，笑稱完全沒有料到，目前還沒有計畫要怎麼使用，應該要先拿去付紅毯治裝費，展現務實的一面。
被問到得獎後會不會漲價片酬，小薰表示：「不會啊，我不會漲價，只要你們不放棄我，我會一直一直的演下去，但是請不要刪我的戲。」開玩笑向未來合作的導演喊話，希望能讓她有多一點的發揮空間，不要因為片長或其他因素而刪減，特別感謝《大債時代》導演廖士涵就沒有刪過她的戲。
回憶起當初拍攝時的困難，小薰表示：「最辛苦的地方是我本身很愛說話，在片場因為要進入情緒所以都不太能說話。而且自己也沒當過媽媽，所以準備角色的時候把自己母親離開的心情，加上與生俱來的母愛，兩個情緒加在一起來貼近角色情緒。拍哭戲對演員來說對身心靈來說滿痛苦的事情，因為有信仰才能讓我不會一直陷在負能量裡。」