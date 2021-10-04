水煮蛋怎煮殼才好剝？內行「1招」秒脫落：蛋黃全在中間
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，而除了用鍋爐來烹飪水煮蛋以外，近幾年也有不少婆媽分享使用電鍋的方法，即是用沾溼的廚房紙巾，鋪在鍋底，接著將雞蛋放入，就能蒸出完美的水煮蛋。不過，近日就有網友表示每次煮水煮蛋，殼都剝的亂七八糟，甚至蛋黃還會移位，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 09:21:27
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「請問各位，水煮蛋殼要怎麼剝才會漂亮？如果像這樣剝壞的應該怎麼做料理？拜託給我一點意見，剝壞的實在太多！」只見貼出的照片，一堆水煮蛋都破皮，蛋白消失露出蛋黃的部分，看起來賣相不太優質。
貼文一出，網友紛紛回應「煮好立刻泡冷水，先把但敲破一點再泡，就會很好剝」、「煮的時候一定要不停的翻攪，這樣蛋黃就會在中間，煮8至9分鐘撈起來馬上泡冷水，非常好剝每顆都非常漂亮」、「敲碎殼泡冷水，拿起來一秒就脫落了」、「試過好幾次，泡冷水時不要全蛋，先敲碎之後再泡10分鐘，拿起來一秒就剝落了」、「煮好的蛋先在鍋裡敲破，把熱水倒掉，裝冷水」。
另外，也有不少婆媽建議「剝壞的我通常拿來做蛋沙拉」、「剝壞乾脆搗碎，做成雞蛋沙拉夾吐司或麵包吃」、「失敗的蛋可以做馬鈴薯沙拉」、「剝壞的可以做雞蛋沙拉，加些紅蘿蔔或小黃瓜丁然後加沙拉攪拌」、「也可以滷肉喔，能比較入味」。（編輯：張嘉哲）