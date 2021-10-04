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中醫師陳峙嘉在書中解釋，停經後的婦女因陽氣多、陰分不足，促使身體無法安靜下來，導致即使睡著了也僅是淺眠、多夢，事實上，中醫認為「陽入於陰謂之寐」，換句話說陽氣代表人體的動力，只要將動力全部收起來，就能好好睡上一覺，這時就可多吃木耳、蓮子、百合、麥門冬，或喝點苦茶、涼茶、青草茶等滋陰食物，幫助身體達到滋陰降火的目的，遠離失眠困擾。
停經後易氣虛下陷 穴位調養加強提氣
此外，隨著停經後的陰虛陽亢逐漸衰退，身體物質與動力會逐漸不足，這時體內並不會有太多躁熱現象，反之則是處於一種低能量的平衡；中醫師陳峙嘉在書中強調，這個階段中醫稱為「氣虛下陷」，主要因身體的器官需要氣，但這時氣虛了，就會隨著地心引力往下掉，誘發痔瘡、下肢靜脈曲張、胃下垂等症狀，尤其生育過的婦女更容易發生宮脫垂的現象，這時可利用吹風機吹頭頂的「百會穴」，吹約五至十分鐘，藉由熱氣刺激穴位，加強提氣，能幫助紓緩症狀。
集結每階段調理重點 《女人好養》教你如何養生
透過食補、穴位調養等妙招，除了能達到降火氣、滋陰、補氣、提氣等效果，也能改善失眠，有效減緩更年期症狀；中醫師陳峙嘉在書中集結女性每階段的調理重點，提供24個對症的廟方，並一次解答最容易搞混的健康迷思，可望能幫助更多女性朋友解決大小病痛，使身體由內而外氣血飽滿，公開女性養生的秘密。
資料來源：健康醫療網 更年期症狀難消失 《女人好養》教你解決妙招！
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