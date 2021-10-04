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臺大胃腸肝膽科曾屏輝醫師分享日本2021年發表於亞太地區消化系醫學會官方期刊（Journal of Gastroenterology and Hepatology）的研究發現，疫情期間整體有11.9%的受訪者自覺腸胃不適的情況惡化，若本身已是功能性消化不良或腸躁症患者，則有超過20%的人表示腸胃情況惡化。而從近期門診也觀察到，腸胃不適的相關病例明顯增多，有許多民眾因為腸躁症、胃食道逆流等問題到診間求診。
腸道健康影響大腦 飲食習慣影響重大
曾屏輝醫師解釋，多項國內外文獻均指出，腸道的環境會影響大腦的健康，若攝取高油高糖的飲食，會降低腸道微生物多樣性、提升發炎反應，進而造成焦慮、憂鬱、容易感受到壓力、學習力與記憶力下降等。
然而疫情之下，飲食習慣與生活型態與以往不同，可能造成腸道菌叢跟腸道環境的不穩定，導致胃腸道症狀或讓現有已控制穩定的症狀惡化，也更容易感受到壓力、出現情緒低落、焦慮等情況，進入惡性循環，讓胃腸症狀更嚴重。
多吃蔬果顧腸胃 掌握3原則保健康
董氏基金會莫雅淳營養師提醒，腸胃不適情況者更要養好腸胃、維持好心情，除了避免高油高糖飲食，也要吃足蔬果，尤其別忽略水果的重要性：
1. 益生質顧腸道，促進腸腦健康循環：富含膳食纖維的食物都含有大量的益生質，如芭樂、奇異果、番茄、柳橙、百香果、甜桃等，另外，未精製的全穀雜糧類亦含有益生質；益生質是腸道益生菌的營養來源，有助於增加好菌、減少壞菌，進而「腸」保健康，利於調節情緒，也可以緩解便秘。
2. 水果酵素助消化，「腸」保健康：水果酵素有助於蛋白質食物消化吸收，如鳳梨、木瓜、富含奇異酵素的奇異果等，對於胃不好的人來說，可減少胃部刺激引發的不適。
3. 低腹敏飲食遠離腸躁：食物中特定類型碳水化合物「FODMAPs（腹敏）」，可能是造成腸胃道敏感的關鍵，若有腸胃不適症狀的民眾，可優先挑選低腹敏水果如木瓜、柑橘類、奇異果、檸檬、葡萄柚、草莓、番茄、百香果、火龍果、鳳梨、香瓜、哈密瓜、蔓越莓、藍莓、覆盆子、楊桃、榴槤、葡萄、香蕉（較生）等。
資料來源：健康醫療網 疫情間腸胃不適加劇？ 專家授解方
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