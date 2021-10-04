杏鮑菇只會乾煎？爸「簡單6步驟」秒升級：還有雞排口感
杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，是不可多得的家常菜。不過，你料理杏鮑菇還只會乾煎和清炒嗎？就有一名喜歡做菜的爸爸分享「簡單6步驟」，讓杏鮑菇的口感秒升級，就像在吃雞排一樣。
編輯中心/綜合報導
2021-10-04 11:20:48
該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，分享「杏鮑菇變肉排（素食雞排）」的做法，首先，「杏鮑菇放電鍋蒸，外鍋1杯水，起來放冷水降溫，再將杏鮑菇剖成一大片，厚的地方可劃刀，完成備用」。
第二「調醃漬的醬汁，香菇素蠔油30克，烏醋10克，砂糖少許，香油少許，薑末少許，五香粉少許，攪拌均勻」、第三「將整片的杏鮑菇，放入醬汁醃漬」、第四「調酥炸粉，酥炸粉加水，加沙拉油攪拌成粉漿，脆漿粉和水比例大約1：1」。
第五「醃漬好的杏鮑菇裹上粉漿，再整片沾麵包粉，沾的時候可用手輕輕，壓一壓」、第六「再下鍋油炸，火不要太大，炸至金黃色即可夾起來撒上椒鹽粉，擺盤」，最後，原PO也說，如此一來，「假肉排」的外表很像真的日式豬排肉片，吃起來的口感也像雞排一樣，推薦給大家試試看。
貼文一出，掀起熱議，「太專業了」、「高招！好吃」、「好像，不說看不出來，謝謝你的分享」、「真是經典」、「炸得真漂亮」、「看外表真的超像的，感覺很香酥」。（編輯：郭佩蓉）