南台灣連鎖髮型企業獻愛心 為全球弱勢女童「挺聲而出」

下周10月11日為國際女童日，今(4)日知名企業米蘭時尚髮型集團響應台灣世界展望會「資助1000個女童挺聲而進 願景無懼」行動，米蘭總部40位員工換上學生制服，一齊為弱勢女童的教育權發聲，呼籲大眾關注女童們所面臨到的各項挑戰，幫助她們穩定求學，有能力改變未來。米蘭時尚髮型集團旗下23間分店率先加入資助兒童計畫，成為25名弱勢女童資助人，全體員工更擔任展望會資助計畫推廣志工，邀請顧客們一同付出愛心，翻轉弱勢女童生命。





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米蘭時尚髮型集團總裁許漢宗甫榮獲110年台南市好人好事代表，許漢宗自民國97年起，便與夥伴及顧客長期支持台灣世界展望會國內外各項服務工作，除發揮自身所長為展望會所服務的國內弱勢家庭義剪外，並連續12年響應飢餓體驗DIY活動，迄今投入公益累計已超過200萬元，豐盛無數國內外弱勢兒少生命。











世界展望會「打破循環」（Breaking The Chain）分析報告指出，2020年3月至12月間，與2019年同期相比，童婚案例在許多社區暴增了一倍以上。新冠疫情帶來了25年來增加幅度最大的童婚案例，且2023年前恐怕還會增加400萬名女童被迫成婚。台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君說，全球每年有1,200萬名女孩在18歲以前被嫁掉，非常令人痛心及不捨，其實，只要幫助女童上學，就可以讓女童長大後有機會賺取更好的收入，更能養育出健康的下一代，並在自己的社區中發聲，轉變婦幼弱勢的情況。只有教育，才能終結童婚悲歌，讓這些弱勢女童在未來有希望。多讀一年小學，未來收入平均可增加10-20%；中學學業多完成一年，就有機會提高15-25%的收入。





▲米蘭時尚髮型集團總裁許漢宗長期支持台灣世界展望會國內外各項服務工作（圖／記者林怡孜攝，2021,10,04）

米蘭時尚髮型集團旗下25家店每月資助700元，為期一年，讓女童們得以改善生活、接受教育，翻轉生命和未來。更多瞭解「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，請至台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw



