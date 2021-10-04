南台灣連鎖髮型企業獻愛心 為全球弱勢女童「挺聲而出」

下周10月11日為國際女童日，今(4)日知名企業米蘭時尚髮型集團響應台灣世界展望會「資助1000個女童挺聲而進 願景無懼」行動，米蘭總部40位員工換上學生制服，一齊為弱勢女童的教育權發聲，呼籲大眾關注女童們所面臨到的各項挑戰，幫助她們穩定求學，有能力改變未來。米蘭時尚髮型集團旗下23間分店率先加入資助兒童計畫，成為25名弱勢女童資助人，全體員工更擔任展望會資助計畫推廣志工，邀請顧客們一同付出愛心，翻轉弱勢女童生命。
米蘭時尚髮型集團總裁許漢宗甫榮獲110年台南市好人好事代表，許漢宗自民國97年起，便與夥伴及顧客長期支持台灣世界展望會國內外各項服務工作，除發揮自身所長為展望會所服務的國內弱勢家庭義剪外，並連續12年響應飢餓體驗DIY活動，迄今投入公益累計已超過200萬元，豐盛無數國內外弱勢兒少生命。
世界展望會「打破循環」（Breaking The Chain）分析報告指出，2020年3月至12月間，與2019年同期相比，童婚案例在許多社區暴增了一倍以上。新冠疫情帶來了25年來增加幅度最大的童婚案例，且2023年前恐怕還會增加400萬名女童被迫成婚。台灣世界展望會南區辦事處處長林惠君說，全球每年有1,200萬名女孩在18歲以前被嫁掉，非常令人痛心及不捨，其實，只要幫助女童上學，就可以讓女童長大後有機會賺取更好的收入，更能養育出健康的下一代，並在自己的社區中發聲，轉變婦幼弱勢的情況。只有教育，才能終結童婚悲歌，讓這些弱勢女童在未來有希望。多讀一年小學，未來收入平均可增加10-20%；中學學業多完成一年，就有機會提高15-25%的收入。
米蘭時尚髮型集團旗下25家店每月資助700元，為期一年，讓女童們得以改善生活、接受教育，翻轉生命和未來。更多瞭解「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，請至台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw