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地瓜葉一下鍋就變澀？內行「多加1物」神嫩：小吃店教的

▲地瓜葉無論清炒還是川燙的方式，都非常好吃，也是常見的桌上佳餚。（示意圖／讀者提供）
▲地瓜葉無論清炒還是川燙的方式，都非常好吃，也是常見的桌上佳餚。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 09:51:36｜2021-10-05 09:51:54

往往我們在家下廚的時候，總會想來一道燙青菜，簡單好料理，成為不少家庭每晚的菜餚之一，但燙青菜種類百百種，看似作法簡單，想要燙到美味可口，可還真的沒這麼容易。近日，就有網友討論「地瓜葉應該要煮多久才不會澀」貼文引發熱議。

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一般來說，地瓜葉可以用川燙也能用炒的，但如何保持翠綠鮮嫩的模樣，還不是人人都會。一名網友在臉書社團「家常菜」貼文請益「我想請問一下，地瓜葉如果用燙的話，應該要燙多久才不會有澀澀的口感，總是被嫌說很澀」。

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▲網友發文請益地瓜葉要怎麼燙才不會有澀的口感。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛獻計「水滾下鍋，記得加一點油」、「加鹽巴和油比較把澀味去除」、「燙菜的時候加油，除了看起來油亮，也會比較嫩」、「燙的時候要加油就對了，保證嫩」、「加油下去，可以減少澀口的感覺」。

另外，也有網友表示「起鍋之後可以拌香油，也可以去除澀味」、「基本上加油燙1分鐘就可以了，或者起鍋拌香油or豬油」、「你燙多久基本上沒關係，主要起鍋後伴豬油比較不澀」、「小吃店不是都有教，燙的時候不要太久，起鍋後拌豬油就對了」。（編輯：張嘉哲）

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