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「國民女婿」領唱國慶國歌　羅一鈞：很榮幸代表防疫夥伴

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（5）日出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（5）日出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-05 14:41:28｜2021-10-05 15:15:05

今年國慶日相關活動中，領唱國歌代表除了東京奧運奪牌國手外，還包含號稱「國民女婿」的疾管署副署長羅一鈞。對此，羅一鈞今（5）於指揮中心記者會上說，很榮幸能代表中央、地方的防疫夥伴參加國慶大典。

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羅一鈞表示，這些防疫工作幕後的螺絲釘們，其中這些夥伴也很多都是年輕人，常常在晚上半夜還是燈火通明在忙碌，這些都是各界不會在記者會上所看見的。

羅一鈞稱，防疫團隊不管中央、地方或是民間夥伴，確實應該受到國人肯定，所以也感謝主辦單位願意接受這樣的推薦；他也會盡好本分，在國歌領唱上帶給大家成功的儀式。

事實上，這次羅一鈞能領唱國慶，是由指揮中心指揮官陳時中所推薦。陳時中今也回應，其實大家都知道羅一鈞很會唱歌，而他第一次聽到羅一鈞唱歌，是在3年前的記者聯誼會上，當時大家起鬨要疾管署派人唱歌，羅一鈞上去唱之後，「那時候我還不認識他，後來就一個年輕人上去唱，唱得非常好」。

▲10月５日本土零確診，也沒有新增死亡個案。（圖／NOWnews製表）
▲10月５日本土零確診，也沒有新增死亡個案。（圖／NOWnews製表）
▲10月５日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲10月５日全台確診分佈圖。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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