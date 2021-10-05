「國民女婿」領唱國慶國歌 羅一鈞：很榮幸代表防疫夥伴
今年國慶日相關活動中，領唱國歌代表除了東京奧運奪牌國手外，還包含號稱「國民女婿」的疾管署副署長羅一鈞。對此，羅一鈞今（5）於指揮中心記者會上說，很榮幸能代表中央、地方的防疫夥伴參加國慶大典。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-05 14:41:28｜2021-10-05 15:15:05
羅一鈞表示，這些防疫工作幕後的螺絲釘們，其中這些夥伴也很多都是年輕人，常常在晚上半夜還是燈火通明在忙碌，這些都是各界不會在記者會上所看見的。
羅一鈞稱，防疫團隊不管中央、地方或是民間夥伴，確實應該受到國人肯定，所以也感謝主辦單位願意接受這樣的推薦；他也會盡好本分，在國歌領唱上帶給大家成功的儀式。
事實上，這次羅一鈞能領唱國慶，是由指揮中心指揮官陳時中所推薦。陳時中今也回應，其實大家都知道羅一鈞很會唱歌，而他第一次聽到羅一鈞唱歌，是在3年前的記者聯誼會上，當時大家起鬨要疾管署派人唱歌，羅一鈞上去唱之後，「那時候我還不認識他，後來就一個年輕人上去唱，唱得非常好」。
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