T1／35歲陳靖寰目標延續生涯 告誡年輕球員珍惜舞台
35歲的陳靖寰迎接可能是職業生涯最後一份合約，選擇加盟T1 League台中太陽，並接下隊長一職，今(5)日受訪表示新賽季目標是延續生涯，「我很幸運可以在這裡打球。」也希望教導年輕球員珍惜舞台。
記者鍾東穎/台中報導
2021-10-05 18:12:00｜2021-10-05 18:12:36
陳靖寰從SBL 2年加盟東森羚羊，曾效力米迪亞、金酒與台灣大，並在第6季SBL獲得最佳進步獎、第8季獲得年度最佳5人。陳靖寰去年轉戰P. LEAGUE桃園領航猿，合約結束後成為自由球員，而他在球場上的豐富經驗、成熟球技與強悍防守，也成了市場上炙手可熱的搶手貨。
迎接可能是生涯最後一季，陳靖寰還不想那麼快告別球場，「我的目標當然是延續自己籃球的生涯，我很幸運可以在這裡，在這個年紀還有機會能打球，所以延續生涯就是我現在的目標，球隊給我什麼工作就努力去執行，去挑戰。」
身為隊上老大哥，陳靖寰扮演球隊溝通橋梁，想告訴年輕球員要珍惜舞台，「以前那個年代球隊少，進入門檻高，現在球隊多，機會也多，如何延續生涯留在這裡很重要。」也希望年輕球員在成長過程中少繞遠路，陳靖寰帶著傳承的使命感接下隊長重任。
因為疫情關係，洋將和外籍總教練尚未抵台，陳靖寰認為整合問題是目前重要的課題，「疫情關係只有隊內互打，比較少機會出去比賽，要自己設定目標，和外援們的魔盒也需要時間，從上到下都需要更有耐心。」