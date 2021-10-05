LINE不讀不回？十二星座不回訊息　原來是這些「原因」

隨著網路的發達，大眾開始習慣使用LINE、WeChat等通訊軟體溝通，而不是像以前直接打電話給對方，但若是訊息被不讀不回，難免會開始想東想西，疑惑對方為何不讀取自己的訊息，根據外國投稿網站THOUGHT CATALG，具有ISAR占卜執照的作家，January Nelson分享，十二星座若是不回訊息時究竟在幹嘛？
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金牛座－他們一直在努力構想最完美的回覆方式，但卻不知道該怎麼表達。
雙子座－完美主義的雙子座，之所以一直拖延回覆，是因為他們擬了一堆草稿，卻覺得不夠完美而沒有發送。
巨蟹座－若是冗長、重要的事，他們喜歡直接用電話溝通，所以若是沒有回覆訊息，大概率等他們有空時會直接回撥電話。
獅子座－他們被當下感興趣的事物分散了注意力，回覆訊息這種事當然忘得一乾二淨了呢！
天秤座－他們的未讀訊息上百條，你並不是唯一在等待回覆的人。
天蠍座－心情不好不想回，等到他們心情愉悅後就會出現了。
射手座－正在外面享受生活，做一些有趣的事情，盯著手機螢幕對他們來說可不有趣。
摩羯座－工作第一，若是沒有回覆訊息，大概就是在忙事業上的事情。
水瓶座－不想在自己情緒不佳時回覆，擔心自己會惹惱對方。
雙魚座－看不懂，分析中。他們正在弄清楚文字所要傳達的意思。（編輯：鍾怡婷）