NBA／大加索生涯謝幕 湖人退役球衣預約Kobe旁
曾助洛杉磯湖人拿下2座NBA總冠軍的41歲西班牙球星Pau Gasol今(6)日正式宣布退役，湖人老闆Jeanie Buss承諾會退役Gasol的16號球衣，Gasol在發表退役演說時提起已逝世的前隊友兼好友「黑曼巴」Kobe Bryant，期盼兩人球衣能一同高掛史坦波中心球場上空。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-06 10:10:55
Gasol在2001-02賽季獲選年度最佳新秀，成為史上第一位非美國本土球員獲獎者，18年的NBA生涯，4次入選最佳陣容、6次全明星賽和2次總冠軍，也為西班牙拿過奧運獎牌和世錦賽獎牌，2度獲選歐洲籃球先生。
「我要從職業籃球退役了，這麼多年了，這是一個艱難的決定，但這是我認真思考過後所做的決定。」Gasol上一次效力NBA球隊是2019年公鹿，之後返回西班牙聯賽，今日宣布退役結束長達24年的職業生涯。
Gasol和Kobe一家交情甚篤，Gasol是Kobe女兒的教父，Kobe的太太Vanessa則是Gasol女兒的教母，退役宣言中Gasol也不忘提起摯友，「真希望他能來到這裡，但有時候人生就是很不公平，他教會我如何成為一個更好的領袖、競爭者和贏家。」
湖人預計將退役Gasol的16號球衣，Buss表示退役球衣只是時間早晚問題，感謝Gasol為湖人貢獻7年青春。多年前Kobe就曾表示要將Gasol退役後的球衣放在自己退役球衣旁邊，相信湖人也會按照他的吩咐致敬兩位傳奇。