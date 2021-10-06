T1／泰國主力鋒線查拉帝加盟中信　泰籃理事長親獻祝福

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今年24歲、身高203公分的查拉帝，2021亞洲盃籃球資格賽代表泰國國家隊出征，6戰平均上場28.7分鐘，繳出15分、8.8籃板，其中對上菲律賓第二回合，查拉帝打了37分鐘，狂攻34分、外帶12籃板，打出令人眼睛為之一亮的強悍表現。此外，他還在2020年TBL泰國聯賽，帶領 Hitech曼谷市俱樂部第三度捧起聯賽冠軍獎盃，打出他在泰國籃壇的身價。
身為泰國史上第一位外援身份出賽的球員，查拉帝談到一直很嚮往臺籃職業舞台，終於有機會前進寶島，他也開心喊話，「出國挑戰其他國家的職業聯賽，一直是我籃球生涯的目標，很感謝中信特攻青睞，我會全力以赴！期待品嚐寶島美食，也希望快點與特攻隊友打成一片。」
T1 League首季引進「亞洲外援」政策，為臺灣籃壇創舉。中信特攻總教練李逸驊表示，球隊本土陣容身材偏矮，因此在選擇亞援時，首要考量還是身高。「查拉帝除了身高、有速度外，他的動作技巧也比許多本土長人好，包括禁區附近轉身單打，甚至到三分線外也有帶球突破的能力。」
此外，李逸驊認為查拉帝過去打泰國聯賽，也有跟其他洋將合作的經驗，相信他和新團隊磨合不成問題。中信特攻總經理張樹人則提到，查拉帝年紀和球隊許多年輕球員相仿，「期待這名亞洲新特務能快速融入團隊，為本土陣容帶來新的火花，與年輕特攻一起打出熱血表現。」