百年洋行變身海洋生態咖啡館 國慶連假遊安平一睹風采

台南 市定古蹟東興洋行重新開幕，台南市政府委託經營團隊將古蹟內部空間打造為海洋生態咖啡館，讓遊客感受安平的歷史文化與海洋生態之美。台南市長黃偉哲今 (6) 日出席開幕儀式表示，國慶連假即將到來，安平週邊除了熱門的億載金城、安平古堡等景點，現在又再增加了東興洋行，歡迎大家趁周末假期來台南走走，留下美好回憶。

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▲東興洋行內部空間搖身一變為海洋生態咖啡館，各種水母優游在水族箱內，令遊客忍不住駐足欣賞（圖／記者林怡孜攝，2021,10,07）

黃偉哲表示，台南市政府致力於古蹟修復及活化，例如東興洋行修復後再開幕，南市府將空間委外經營，由業者打造成為一座很特別的海洋生態咖啡館，把海底世界搬進古蹟內部，不僅能讓到訪遊客感受文化歷史之美，還能夠認識安平豐富的海洋生態文化及資源。

黃偉哲也說，今年國慶煙火在高雄，歡迎大家去高雄後不要錯過台南，除了水邊景點像七股海濱、將軍漁港、安平漁港、四草綠色隧道等，還有山 邊 景點山上水道博物館、左鎮化石園區，也可以在市區吃喝採買都很合適。接下來 10月8號 振興券消費開始，來台南不管是使用現金或使用振興券都有許多優惠，也能參加台南購物節抽獎活動，好康連連。

位在安平舊城區的市定古蹟「原德商東興洋行」是德商在臺灣所設 8 處洋行中唯一僅存者，由德國商人東興 (Julius Mannich) 與彼得森 (J. Peterson) 成立， 1901 年改為臺南廳安平支廳廳舍，至今已超過百年歷史。東興洋行建築具有獨特的閩洋混合式風格，有著閩南式構造的戧角屋頂，正立面紅磚拱圈及屋頂煙囪為歐式建築風格，古蹟空間內保有昔日許多建築特色，如德式壁爐及民間常用的老古石（珊瑚礁岩）台基等。最近很夯的戲劇《斯卡羅》亦在東興洋行取景拍攝，已成為影迷的劇中朝聖景點之一。

台南大員皇冠假日酒店與海洋生態咖啡館「 OCEAN ‧ SPACE 」聯手合作，館內提供多款特色飲品，由曾擔任國宴甜點主廚，榮獲 2021 十大青年菁英名廚殊榮的甜點師傅劉靖晟，為東興洋行特製多款特色甜點。坐在洋行門前老樹下，品嘗一杯咖啡，東興洋行以全新姿態再現昔日風華，保留歷史溫度跟傳統靈魂，讓遊客們珍藏所有安平美好記憶。