雙十連假要來了！五星座國慶日財運旺　賺錢攻略別錯過

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第五名：雙魚座
雙魚座的人在國慶前後有很好的蛻變機會，這是來自於你們內心的力量，你們會很想要拋開過去的不愉快，為自己創造更寬更廣的路，當你們起心動念是替自己人生創造更多機會，你就會發現有很多新的財路來到自己面前。若有任何想要嘗試的新事物，都可以大膽的去試試看！
第四名 ：摩羯座
摩羯座的人常常與能者多勞掛在一起，在賺錢這條路上你們總是勇往直前，國慶前後你們依然有良好的財運，可以繼續奮鬥努力拚搏。因為你們總是親力親為，能把工作或是客戶照顧的服服貼貼，所以那些難搞的大客戶或是大訂單也都會是你們一肩扛起，雖然這是不小的壓力，但在世道不好的此刻算是一種福氣喔！
第三名 射手座:
射手座在國慶前後你們就像陽光一樣給周邊的人帶來溫暖與希望，而這會使你在工作上可以展現高度的合作力，並可能因做人成功而結識貴人得到更多賺錢的機會。在企劃上你們會有很多創意點子，可以在此時好好發揮。其實各種機會接踵而來，你們除了要把握良機之外，也需要替自己設定新的賺錢目標，有了賺錢的動力就能讓自己更有格局迎接財富，事業才能飛得更高更遠。
第二名 牡羊座
工作運勢不斷成長的牡羊座，在國慶前後你依然值得奮鬥拼命，你們認真努力並全心全意的付出，都會看到成績，完全展現了付出多少就收穫多少。除了在本業上財運豐盛，也有賺外快的好運氣，若有經營副業的人，會突飛猛進，若只是認真上班的牡羊，也會遇到親友或公司突然給你任務，並有意外的財富可得。
第一名 雙子座
雙子座的人在國慶前後可說是工作事業上最耀眼的智多星！在職場上可以大膽的表現自己，並善用你的聰明才智好好發揮專長，只要你有心要努力，都能創造讓你志得意滿、意氣風發的局面。而運氣大好的你們終於揮別過去不順的感覺，這段時間你們也會很想要規劃理財，會想好好大賺一筆，只要保持謙虛與慈悲的好心態，賺錢的機會就會不斷地出現。若是做業績的人，會看到業績不斷攀升，並同時累積更多的好名聲，這會使你接下來的工作運勢更加如魚得水。（編輯：鍾怡婷）