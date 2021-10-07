煮雞湯只會加剝皮辣椒？內行改丟「1神菜」：湯頭秒甜2倍
燉煮雞湯雖然程序繁瑣且費時費力，不過雞湯營養又美味，還是讓許多人不怕辛苦也要燉煮，而常見的雞湯除了加入香菇、蒜頭以及剝皮辣椒，都是為了增添湯頭的鮮度以及甘甜。而近日，就有網友分享自己雞湯的獨門作法，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 10:19:14
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我做的刈菜土雞湯，請各位慢用，這種煮法內行的都知道，屬於湯頭鮮甜派的」而原來，原PO一抹大家對於雞湯只會加香菇與剝皮辣椒的印象，這次加入刈菜烹煮，而所謂的刈菜就是「芥菜」，意外搭配的組合不僅好喝，湯頭也能更鮮甜。
貼文一出，網友紛紛回應「內行才知道這一味啦！」、「原來還有這一味，下次也來試試看」、「這個好喝到爆，個人覺得更勝剝皮辣椒雞湯」、「這超內行，湯頭鮮甜2倍以上，超愛喝」、「我超愛刈菜雞，媽媽之前也有煮過」、「刈菜雞好喝+1」。
另外，也有網友透露「刈菜雞，我會加點地瓜，湯頭還能更鮮甜喔」、「我也會做刈菜雞！不過我會多放一點地瓜，湯頭更甜」、「這味道很棒！可以再加點地瓜也很不錯哦！」、「刈菜不要煮太久，有點脆綠色會更好，加地瓜煮這樣蛋白質、青菜、澱粉都有了，不用再吃飯了」。（編輯：張嘉哲）