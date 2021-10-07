共軍擾台　AIT主席：威脅真實且緊迫

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他在致詞時表示，美國仍致力於在非武力威脅並符合台灣人民意願與最大利益的情況下，和平解決兩岸分歧。美方持續履行對台承諾，協助台灣維持與其面臨的威脅對稱的足夠自我防衛能力。
他指出，美方長期立場是加強台灣海峽與區域穩定，台美關係也如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所言的堅若磐石，美國與日、韓、澳、七大工業國集團（G7）、北大西洋公約組織（NATO）等盟邦發布的聯合聲明，均呼籲台海和平穩定。
莫健表示，這意味全球都在關注台灣，但也是全球日益擔憂台海的信號。台灣必須向國際社會表明致力於自我改變，盡快建立強大的威嚇力量，而這樣的威嚇力量來自真正的不對稱戰力、強化防禦與非常規作戰能力。
共機近日頻繁擾台，入侵台灣防空識別區（ADIZ），莫健指出，這提醒所有人威脅是「真實且緊迫的」。他相信在和平、穩定、繁榮的印太區域，美台共享的民主價值觀和共同利益，將持續為美台人民關係推向更高峰。
對於美國總統拜登昨天提到他和中國國家主席習近平均同意信守的「台灣協議」（Taiwan Agreement）究竟為何，莫健會後接受媒體訪問時表示，美中之間與台灣相關的協議就是美中三公報，這應該就是拜登所指的內容，除此之外，美中沒有其他與台灣有關的協議。
他也重申，美國政策基本不變，仍是基於美中三公報、台灣關係法與六項保證的「一中政策」。（編輯：韋樞 ）1101007