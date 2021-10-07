拚五倍劵商機　中市旅宿業推超值優惠

振興五倍券即將上路，台中市旅宿業者力拚商機推出加碼優惠方案，除了買一晚送一晚及加一元多一晚之外，更有與知名連鎖餐飲共同推出「一泊二食」專案優惠、回饋現金抵用劵等多元優惠方案，可同時搭配台中購物節抽獎金及豪宅活動。市府觀旅局強調，雖然國內疫情日趨穩定，業者、民眾仍須落實防疫措施，讓台中成為安心旅遊的首選城市。





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觀旅局表示，中央振興五倍券將在明(8)日正式上線，又適逢國慶連假在即，遊客出遊意願提高，台中旅宿業者推出加碼優惠方案，目前已經近50家推出優惠方案，只要使用振興劵消費，即可享客房升等、折扣、現金回饋劵、買一晚送一晚及與知名連鎖餐飲業者共同推出「一泊二食」專案等超值優惠。











觀旅局指出，此外，同時配合台中購物節天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽100萬元及壓軸抽千萬好宅，希望帶動全台民眾都能來台中住宿消費，活絡經濟，幫助受疫情衝擊的旅宿業打一劑強心針。觀旅局也將持續整合各大旅宿業振興優惠方案，並全力協助宣傳行銷。











觀旅局說明，市府秉持「防疫安全」，除了整合各旅館業及民宿振興五倍券加碼優惠方案外，並督促業者加強落實防疫，以提供旅客安全及優質住宿環境。提醒遊客防疫不鬆懈，外出旅遊應落實個人防護措施，保持社交距離。



