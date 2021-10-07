玉米濃湯怎煮才讚？她「一招」更濃郁鮮甜：牛排館的也輸
玉米濃湯是不少家庭餐桌上常見的湯品，更是許多牛排館中常提供的經典美食，其獨特的香氣和滑順的口感，總是讓人一口無法停止。對此，就有女網友分享玉米濃湯的烹飪妙招，而引來老饕們大讚「比牛排館的還讚！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 23:00:50
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示每當想到玉米濃湯，就會回憶起牛排館的濃湯 ，「小時候阿嬤帶我去牛排館吃牛排 ，喜歡喝玉米濃湯，阿嬤都說回家再煮給妳喝。現在長大了，自己煮玉米濃湯 ，多了份懷舊的味道」。
她緊接著分享料理步驟，首先將玉米粒、洋蔥下鍋炒，再放入馬鈴薯翻炒，加入適量的水，「果汁機將剛剛炒好的配料打碎後過濾，回鍋煮熟，再放入玉米粒和適當的鹽巴，煮滾後關火，放入適量鮮奶油和蛋花拌勻。」
貼文曝光後，就引來不少人大讚直呼「看完都想吃了」、「喜歡這個沒有放麵粉的作法！謝謝」、「有些牛排館的濃湯真的好好喝」、「這我的愛」、「看起來好好好喝」、「外面牛排館的玉米濃湯用的是奶油居多，熱量是非常高的」。
其中也有老饕分享其他妙招，直言「如沒果汁機或懶得用，我是馬鈴薯蒸熟或者烤熟壓爛、玉米醬～剩下一樣」、「自己親手煮的最好喝，玉米粒用親自剝除的玉米粒會鮮甜」。（編輯：陳雅雲）