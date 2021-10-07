再駁斥曾涉賭！陳柏惟：應用更正面眼光看待打電動

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陳柏惟指出，不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是他從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式，「其中還因為太喜歡跳舞機，還練到在台灣的跳舞機界有一些知名度」，甚至在2000年國二升國三時環島用電動間記台灣地圖，「台北萬國萬年、桃園大城市、台中大公園、金莎百貨、嘉義（三個英文字我忘了）台南動力、高雄新高、兔寶寶、同愛街、坎城、三越、大同、花蓮長頸鹿巡迴表演，包含電視節目太陽衛視電玩太郎、艾力克斯的節目我都有上過。」
陳柏惟說，他很清楚，在比較早期的時候，到電動間或網咖打電動，不是一件太正面的事情，跟有些朋友聊到的時候，他們說被發現，回家就是一頓「體能訓練」。
陳柏惟強調，你很難避免kof、射擊遊戲、頭文字D的機台室內沒有放bar仔台、滿貫大亨、賓果行星、超悟空，但不代表去電動間就是賭博，也不是會只玩一個機台而已，事實上他也有買兩台slot在家，但他不會說他家是賭場，「這說法對我們視電子遊戲為娛樂的人很不公平」。
陳柏惟也說，警方臨檢結果，他做完筆錄後，並沒有因此有法律責任，他是證人並獲得不起訴；鳳山分局今天的回應，也呼應了他的說法。但他也想要透過這個機會跟大家報告，就像電子競技現在已經是世界競技項目一樣，打電動不只是一種放鬆，也可以是一種值得專研的技藝，我們可以用更正面的眼光來看待打電動這件事。