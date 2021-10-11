籃球／昔日旅美松山幫孫思堯、丁聖儒換個聯盟盼證明身手
上季在P. LEAGUE+桃園領航猿苦無出場機會的本土新生代長人孫思堯，以及一度傳出加盟最後沒簽約的旅美後衛丁聖儒，兩位旅美松山幫好手今夏不約而同轉戰T1 League加盟臺中太陽，都要在新成立的聯盟中證明自己的身手。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-10-11 08:00:00
203公分的孫思堯是少見的本土長人，進入HBL名校松山高中才接受正規籃球訓練，隨即入選亞青U18國手和瓊斯盃中華白國手，大學前往美國並獲得NCAA二級的紐約理工學院全額獎學金，去年返台加盟領航猿。
可惜孫思堯在P聯盟僅出賽9場，場均1.6分、2.6籃板，新賽季轉戰更多外援的T1聯盟，孫思堯的身材優勢更受青睞，有望獲得更多發展空間，他也豪氣表示，「我給自己很高的期許，希望能繳出場均雙十。」要用行動證明自己。
而小2歲的松山學弟丁聖儒同樣入選過U18國家隊並赴美就讀大學，去年一度傳出加盟領航猿，不過卡在學業和返台自主隔離結束，剛好領航猿的賽季也結束了，雙方未簽約，在幾支球隊接觸下，最後選擇來到台中。
丁聖儒透露考量發揮空間和未來規劃，太陽隊相當有誠意，因此點頭，「我在國外這麼久，希望讓大家看到我的成長，證明自己是新生代很好的控衛。」第一個職業賽季以助攻王、抄截王為目標。