龍K之亂對社會有貢獻？台大教授揭原因：國文老師都感動
喜劇圈「龍K之亂」延燒數日，鄭家純與經紀人開直播怒揭龍龍說謊、假哭等內幕，讓風向完全逆轉，事件發展高潮迭起，連台大電機工程系教授葉丙成也在臉書發文，笑稱因為龍K事件，全台灣的人應該都會念「謖」這個字了！
娛樂中心／綜合報導
2021-10-09 09:45:11｜2021-10-09 09:48:59
「薩泰爾娛樂」老闆博恩2日上傳影片，說明龍K糾紛的處理過程，最後提到被龍龍指控的老K始終不道歉，稱自己近期都在公司回顧諸葛亮「揮淚斬馬謖」的故事，不停詢問其他人的想法，就看能不能有個答案，情緒一來當場在鏡頭前爆哭。
台大教授葉丙成昨（8日）在臉書幽默寫下：「最近應該是台灣有史以來，整個社會最多人能正確唸出『謖』的時刻了。國文老師表示感動？」
貼文一出，網友迴響熱烈，「馬謖成最大贏家」、「歷史老師才該感動，該砍不該砍的都砍完了，還能借新聞讓人認識歷史人物」、「今年應該不會有比這齣更精彩的了」、「我們又重溫了中國史」、「託博恩的福，呵呵呵」！（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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