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快訊／國慶好消息！本土回歸「加０」、增7境外移入

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-10 14:05:35｜2021-10-10 14:13:59

喜迎國慶，中央流行疫情指揮中心今（10）日也捎來本土加零的好消息，指揮中心公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自緬甸(4例，案16398-16401)、印尼(案16402)、馬來西亞(案16403)及新加坡(案16404)入境，入境日介於今(2021)年9月27日至10月8日。

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▲指揮中心發布新聞稿公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心發布新聞稿公布國內最新疫情。（圖／指揮中心提供）


指揮中心統計，截至目前國內累計3,590,010例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,572,076例排除)，其中16,294例確診，分別為1,658例境外移入，14,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

▲全台新冠肺炎本土病例最新分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台新冠肺炎本土病例最新分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲全台新冠肺炎本土病例累計情形。（圖／NOWnews製表）
▲全台新冠肺炎本土病例累計情形。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


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