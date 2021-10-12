基本工資連6漲　人力銀行調查：5成3上班族凍薪逾3年

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調查顯示，有53.4%受訪上班族在現職平均已長達3年1個月沒被加薪；進一步透過交叉分析發現，任職於百貨販售業的上班族最「薪酸」，平均長達4年3個月沒加薪，其次則是民生服務業的3年8個月。
反觀工商業服務業（泛金融業）最令人稱羨，「凍薪」時間最短僅2年3個月；至於沒被加薪的主因，排序前3名依序為公司沒有調薪制度、占52.1%；公司獲利不佳、占33.8%；年資不夠、占21.1%。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，COVID-19疫情自2019年侵襲全球至今，加上5月中旬國內疫情大爆發，啟動防疫警戒升級，造成民生消費活動幾乎停擺，重挫國內餐飲、服務等內需產業，不少商家行號為縮減人事開銷而不得不採取砍班、減薪、無薪假等措施，甚至走上裁員一途。
根據勞動部最新無薪假數據統計，目前國內實施家數2921家、實施人數2萬7050人，主要分布於支援服務業、住宿及餐飲業及批發零售業，顯見國內疫情雖然逐漸受控，但許多公司營運狀態並未完全回復到疫前榮景，致使企業主暫不考慮員工加薪。
至於工商業服務業（泛金融業）集團事業體龐大，營運穩定、體制健全，員工職位升遷及薪資考核有明確規範，薪資成長較不易受疫情因素干擾，因而等待調薪時間最短。（編輯：潘羿菁）1101012