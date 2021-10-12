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台中購物節開跑2天　消費力驚人登錄近2億

▲市長盧秀燕宣布，臺中購物節截至今日，購物節APP下載數已突破52萬，累積消費登錄金額更近2億元(圖／柳榮俊攝2021.10.12)
▲市長盧秀燕宣布，臺中購物節截至今日，購物節APP下載數已突破52萬，累積消費登錄金額更近2億元(圖／柳榮俊攝2021.10.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-10-12 14:15:10

台中市政府搭配中央振興五倍券發放，推出「2021台中購物節」，活動自1010日起至129日舉行，開跑首日「臺中購物節」APP下載數已突破50萬，登錄金額更破億，成效良好。今(12)日市長盧秀燕透過線上市政會議宣布，截至今日，購物節APP下載數已突破52萬，累積消費登錄金額更近2億元，歡迎更多民眾到台中消費登錄、抽大獎。

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中市府今舉行線上市政會議，由經發局長張峯源報告「效益加乘-2021台中購物節搭配振興券之規劃情形」。盧秀燕表示，「臺中購物節」APP首日下載數已突破50萬，截至今日更破52萬，為全國目前APP下載率流行榜第一名，顯見民眾對於加碼中央振興五倍券及第三屆台中購物節有強大興趣；活動首日消費登錄金額破億元，累積至今日已接近2億元，展現驚人的消費力。


盧秀燕指出，市府從前年開始創辦台中購物節拚經濟，今年碰到中央發放振興五倍券，加乘效果更大，台中市所發的現金是全國最大，相關獎項也不斷加碼，歡迎民眾下載「臺中購物節APP」，消費登錄抽大獎！


經發局長張峯源表示，中央振興五倍券108日上路，市府配合發放五倍券時程，將購物節活動選定雙十節起跑，同時振興加碼超過3億元購物節抽獎現金，活動期間天天抽1千組5000元、週週抽1010萬元、每月再抽1100萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，並增加市民專屬抽獎項，每週抽的10萬元額外加碼2組限定市民得獎，每月抽的100萬元再額外加1組限定市民得獎。


張峯源說，依據中華經濟研究院研究報告指出2020台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約175.17億元，創造的經濟效益有近51%發生於台中在地，且購物節每創造1元消費，就可帶動2.11元產值，顯示台中購物節達成「消費支持」與「振興台中經濟」的效果高於全台灣平均水準。


張峯源指出，今年購物節活動開跑首日就創下破50萬下載數、登錄金額衝破億元，已破前兩屆台中購物節紀錄，有信心此屆消費金額可突破百億元。

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