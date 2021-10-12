台中購物節開跑2天　消費力驚人登錄近2億

台中市政府搭配中央振興五倍券發放，推出「 2021 台中購物節」，活動自 10 月 10 日起至 12 月 9 日舉行，開跑首日「臺中購物節」 APP 下載數已突破 50 萬，登錄金額更破億，成效良好。今 (12) 日市長盧秀燕透過線上市政會議宣布，截至今日，購物節 APP 下載數已突破 52 萬，累積消費登錄金額更近 2 億元，歡迎更多民眾到台中消費登錄、抽大獎。

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中市府今舉行線上市政會議，由經發局長張峯源報告「效益加乘 -2021 台中購物節搭配振興券之規劃情形」。盧秀燕表示，「臺中購物節」 APP 首日下載數已突破 50 萬，截至今日更破 52 萬，為全國目前 APP 下載率流行榜第一名，顯見民眾對於加碼中央振興五倍券及第三屆台中購物節有強大興趣；活動首日消費登錄金額破億元，累積至今日已接近 2 億元，展現驚人的消費力。

盧秀燕指出，市府從前年開始創辦台中購物節拚經濟，今年碰到中央發放振興五倍券，加乘效果更大，台中市所發的現金是全國最大，相關獎項也不斷加碼，歡迎民眾下載「臺中購物節 APP 」，消費登錄抽大獎！

經發局長張 峯源 表示，中央振興五倍券 10 月 8 日上路，市府配合發放五倍券時程，將購物節活動選定雙十節起跑，同時振興加碼超過 3 億元購物節抽獎現金，活動期間天天抽 1 千組 5000 元、週週抽 10 組 10 萬元、每月再抽 1 組 100 萬元現金，還有壓軸獎千萬好宅，並增加市民專屬抽獎項，每週抽的 10 萬元額外加碼 2 組限定市民得獎，每月抽的 100 萬元再額外加 1 組限定市民得獎。

張峯源說，依據中華經濟研究院研究報告指出 2020 台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約 175.17 億元，創造的經濟效益有近 51% 發生於台中在地，且購物節每創造 1 元消費，就可帶動 2.11 元產值，顯示台中購物節達成「消費支持」與「振興台中經濟」的效果高於全台灣平均水準。