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施打流感疫苗 激發身體免疫反應
奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師陳思伃表示，對於為何流感疫苗可以達到如此成效，目前尚沒有定論。但有理論提出，施打流感疫苗之後，會激發身體的免疫反應，活化免疫細胞，即使不是針對COVID-19 (新冠肺炎)產生抗體，但當呼吸道發生病毒感染時，自身免疫力可以快速反應準備。
另外，減少了流感病毒感染的風險，就減少了病毒與病毒間的交互作用，減少同時感染兩種病毒，或先後感染的風險。
按時接種疫苗 提升身體保護力
陳思伃醫師呼籲，在全球防範COVID-19(新冠肺炎)之下，要確實預防流感與併發症，減少就診機率，最好的建議是「施打流感疫苗」。從10月1號正式開始施打疫苗，即使已經完成COVID-19(新冠肺炎)疫苗接種，還是要接受流感疫苗接種，才能有效預防流感並保護呼吸道；若是還沒有完成COVID-19(新冠肺炎)疫苗接種，更要施打流感疫苗，才能避免致命呼吸道感染。
新冠肺炎疫苗、流感疫苗 間隔至少7天
陳思伃醫師也提醒，COVID-19(新冠肺炎)疫苗接種需與流感疫苗接種「間隔至少7天」，施打流感疫苗前務必告知醫師疫苗接種史，7天內不重複接種兩種疫苗；接種疫苗後仍需注意自身施打疫苗情況及隨時做好個人防疫工作，戴好口罩、勤洗手、保持安全社交距離，以便維持最大限度保護力！
資料來源：健康醫療網 減少重症和病毒交互作用 家醫科醫師籲「這２劑」不可少
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