台灣拚生技／CDMO成解方？專家、業者提建言

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生技醫藥條例的修正，不少民間業者大大贊同，國光生技旗下子公司安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋就認為，對產業一定會有幫助！
「草案的修正，對於廠商來說，會比較願意投入生產。」張哲瑋說，以前廠商大多不願意投入代工，就是因為面臨產能利用率問題，會造成財報、虧損折舊，「但這個法源，可以讓投資人願意投資這個產業，創投可以產生稅務抵減，就會有人去做這一塊代工的產能建置，絕對是一個好的正向循環。」
回顧台灣生技發展，剛開始都是著重新藥的開發，所以目前修正到CDMO代工部份也納入，享有租稅優惠等，這是對於產業，尤其下游生產發展是好的，國內廠商只要有能力，就是好的代工，這樣的循環，會活絡整個產業，就像電子業一樣，慢慢的把基礎建立起來。
CDMO成明星產業 台廠可學製程技術、拚國際要角
另一不具名廠商表示，政府的修法，已經明示要把生技製藥產業打造成明星產業，這點產業界樂觀其成，但CDMO並不是新穎的合作模式，只是剛好因為新冠疫苗需求而被市場高度期待，所以才被看出龐大商機，「如今有新冠疫苗需求的助攻，可幫助政府加緊腳步協助產業發展生技製藥產業，也是好事一件。」
該業內人士還提到，CDMO模式在代工過程中，台廠可以學到先進的製程技術、累積經驗，「這也是為何政府要鼓勵台廠投入CDMO的主要原因，從做中學、縮短學習曲線，才能厚積台灣生技產業的生產製造能力 。」
不過，他也說，CDMO畢竟只是幫人代工，長遠來看，重點還是廠商自身的研發與生產技術實力，才是脫穎而出的關鍵。「特別是生產製程困難的複雜藥物，例如微脂體、生物療法等，如果能深耕這方面的技術，台灣是能掌握關鍵發語權的。」
此次草案中的CDMO除了可讓台廠學習外，能因此在國際上扮演重要其中一角也是大家所看好的。
啟發投顧分析師莊佳螢就指出，修法擴大CDMO產業型態，其實就是生技業的代工模式，政府想要打造生技業的台積電，想要用台積電的模式，不需要生產終端產品，卻可像半導體製程一樣，在每個階段都扮演重要的角色。
生物技術開發中心董事長涂醒哲也有相同看法，他認為建置CDMO工廠與自行研發相比，等於「立刻可以賺錢」，可能今年建廠、明年就能量產有營收與獲利，同時還可以引進新的技術與工作機會，甚至對台灣來說，又能多賺一點國安上的安全感，其實相當不錯。
CDMO獎勵有盲點、力道不夠？專家批評：很吝嗇
雖有民間業者認為「生技醫藥產業發展條例」修正草案很正面，卻也有另一派聲音。
台康生營運長暨資深副總經理張志榮博士就覺得「此修法宣示作用較大」，因為有幫助的只在機器設備租稅優惠，要能將生技產業發展成為下一個明星產業，可能還需要花更大的功夫。
以台康生為例，他們看準CDMO未來需求、準備擴廠計畫，最省力的就是在總部竹北廠房旁邊再蓋生產線，但無奈園區已經沒有地，只好往外縣市去找，卻又面臨都市建設徵收問題。
張志榮說：「這樣一搞就要好多年，如果擴廠到外縣市去，管理成本又會增加，希望政府能有更聰明的解決辦法。」況且，不是只有台康生會遇到擴廠問題，所有準備大顯身手的CDMO台廠都可能遇到。
而前行政院長、現任台灣東洋董事長林全也曾說，台灣生技業發展策略很多東西在原地踏步，沒有做到影響力。
「單看這次修正草案就藏有盲點，CDMO只是一種生產方式，可能有技術含量，也可能沒有，難免會有獎勵浮濫的問題，真正擁有技術含量的研發，只是因為不是『委託研發』，就被排除在獎勵之外？」雖然日前有立委也針對這部分質詢經濟部長王美花，得到「不會排擠原本做研發的獎勵」回應，但仍引起市場有「僧多粥少」的疑慮。
台灣精準醫療協會理事長李鍾熙則批評，獎勵很吝嗇、斤斤計較，他認為現在生技產業根本還不賺錢，「應該要把小雞養大，將來有大母雞才會生蛋，怎麼會一天到晚想要生蛋？沒辦法把小雞養成大雞，怎麼會有護國神山？」
CDMO無法解決燃眉之急 業者、專家給建議
「生技醫藥產業發展條例」修正草案的內容，似乎無法解決這個燃眉之急。
台經院生科中心所長孫智麗就說：「現在看起來，補助與獎勵的範圍還是有點侷限，算是小小遺憾。」她認為，如果政府真的要鼓勵的話，應該把高技術門檻藥物與開發，如mRNA疫苗也納入。
「這次條例加入再生醫療，這部分對廠商幫助會很大，而擴大非新藥類也引進許多新技術，可以成為補助標的，讓投資人比較願意來投注與抵稅。」
李鍾熙則建議，如果獎勵不夠，都只是空談，他向政府喊話：如果力道不足，台灣人不投資，乾脆鼓勵國外企業來台投資，由中央制定外資投資專法，給予租稅優惠或相關補助，吸引外資投資台灣生技產業，也是壯大台灣生技產業的方法之一。
張志榮則表示，政府若想帶頭做，就一定要廣納民間企業聲音。「雖然有學者專家成為政府顧問，學術地位崇高，但畢竟沒有在第一線，對產業了解就可能比較薄弱，偏離產業真正競爭的主軸，是不爭的事實。」他希望政府可以廣納民間產業聲音，從旁輔導或提供好的環境給業者發揮，才是最理想的方式。