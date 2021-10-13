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快訊／零本土、零死亡　新增4境外移入

▲中央流行疫情指揮中心今（13）召開記者會，說明最新疫報。圖為資料照。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心今（13）召開記者會，說明最新疫報。圖為資料照。（圖／指揮中心）

記者許家禎/台北報導

2021-10-13 14:04:45｜2021-10-13 14:24:55

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案16420)、美國(2例，案16421、案16422)及印尼(案16423)入境，入境日介於今(2021)年9月17日至10月11日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台本土個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲10月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
指揮中心統計，截至目前國內累計3,644,206例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,627,283例排除)，其中16,313例確診，分別為1,676例境外移入，14,583例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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