上腹悶脹就醫　竟發現芒果大的腎上腺血管瘤

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游智欽醫師指出，「腎上腺血管瘤」是非常罕見的腎上腺良性腫瘤，全世界目前只有約60例的病例報告；「這類腫瘤是血管增生所致，發生原因不明，但因為是良性腫瘤，所以不會有轉移問題，蔡女士的腫瘤有10公分大，血管豐富，如果不慎跌倒、撞到肚子造成血管瘤破裂，可能導致嚴重內出血，危及生命。」
腎上腺的腫瘤有功能性腫瘤、非功能性腫瘤之分，功能性腫瘤常見於原發性醛固酮症、庫欣氏症、嗜鉻細胞瘤患者，易見高血壓、低血鉀、水牛肩、月亮臉等症狀；非功能性腫瘤則無特殊症狀，以2、3公分較常見，若超過4公分就會建議手術，並評估惡性或轉移的可能，像蔡女士大到10公分的良性腫瘤，極為少見。
游智欽醫師說明，位於兩側腎臟上緣的腎上腺主要分泌醛固酮、腎上腺皮質醇、腎上腺素等重要激素，可維持人體水分鹽分的平衡和血壓穩定；而蔡女士在手術中連同左側腎上腺一同摘除，術後曾出現暫時性的血壓下降，服藥後已穩定，目前定期回診觀察，另一側腎上腺將能取代摘除的腎上腺，穩定血壓。
游智欽醫師表示，腎上腺腫瘤不易察覺，多在超音波健檢或電腦斷層檢查時，意外發現，但透過完善的術前評估，巨大腫瘤還是可以透過微創手術切除；所以民眾無須太過擔憂，也勿諱疾忌醫，只要有不舒服就應及早就醫，配合檢查與治療，才能擁有健康人生。