COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

上腹悶脹就醫　竟發現芒果大的腎上腺血管瘤

▲游智欽醫師說明腎上腺血管瘤的案例。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲游智欽醫師說明腎上腺血管瘤的案例。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-10-13 11:56:31

60歲的蔡女士有輕微的高血壓和糖尿病，服藥多年控制穩定，近日她因上腹悶脹到台北慈濟醫院胃腸肝膽科就診；經超音波檢查發現左側腎臟上緣有一顆10公分的大腫瘤，醫療團隊擔心惡性可能，將她轉介給泌尿科醫師游智欽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北慈濟醫院表示，透過腹腔鏡的手術，芒果般大的腫瘤連同腎上腺一同摘除，進一步化驗，發現是極罕見的「良性腎上腺血管瘤」；蔡女士術後三天平安出院，恢復順利，定期回診追蹤。

游智欽醫師指出，「腎上腺血管瘤」是非常罕見的腎上腺良性腫瘤，全世界目前只有約60例的病例報告；「這類腫瘤是血管增生所致，發生原因不明，但因為是良性腫瘤，所以不會有轉移問題，蔡女士的腫瘤有10公分大，血管豐富，如果不慎跌倒、撞到肚子造成血管瘤破裂，可能導致嚴重內出血，危及生命。」

腎上腺的腫瘤有功能性腫瘤、非功能性腫瘤之分，功能性腫瘤常見於原發性醛固酮症、庫欣氏症、嗜鉻細胞瘤患者，易見高血壓、低血鉀、水牛肩、月亮臉等症狀；非功能性腫瘤則無特殊症狀，以2、3公分較常見，若超過4公分就會建議手術，並評估惡性或轉移的可能，像蔡女士大到10公分的良性腫瘤，極為少見。

游智欽醫師說明，位於兩側腎臟上緣的腎上腺主要分泌醛固酮、腎上腺皮質醇、腎上腺素等重要激素，可維持人體水分鹽分的平衡和血壓穩定；而蔡女士在手術中連同左側腎上腺一同摘除，術後曾出現暫時性的血壓下降，服藥後已穩定，目前定期回診觀察，另一側腎上腺將能取代摘除的腎上腺，穩定血壓。

游智欽醫師表示，腎上腺腫瘤不易察覺，多在超音波健檢或電腦斷層檢查時，意外發現，但透過完善的術前評估，巨大腫瘤還是可以透過微創手術切除；所以民眾無須太過擔憂，也勿諱疾忌醫，只要有不舒服就應及早就醫，配合檢查與治療，才能擁有健康人生。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

請問您最會被什麼樣的原因，吸引消費購買呢?

繼續作答
即時
推薦閱讀