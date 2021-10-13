再犯就封殺！連千毅冷凍鄧佳華一周：大頭症無藥醫

網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前因求職風波惹議，直播天王連千毅出手將他納入團隊，還安排了經紀人，不過鄧佳華加入後卻頻頻騷擾女網紅，甚至要求「安全之吻」，此舉似乎惹怒連千毅，今（13）日他在臉書上宣布，冷凍鄧佳華一個禮拜。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-13 15:18:46
連千毅在臉書上表示，從今日起鄧佳華冷凍一星期，如再不自制本身的行爲，以及不順從，經紀人的安排，直接在網路業界封殺！「大頭症，是無藥可醫、你能有今天，要好好珍惜」。連千毅說自己3周前就告誡過鄧佳華，人千萬不能有大頭病，換了位子，換了腦子，沒有實力就不要有脾氣，這是在團體生存的大忌。
沒想到，鄧佳華不聽勸頻踩連千毅地雷，讓他氣到直呼「再犯直接封殺！」並隔空對鄧佳華喊話，「再不自我檢討，打回原型，就難看了」、「年輕人終究是，想的太淺！」
事實上，鄧佳華近日爭議不斷，日前他遭到網紅郭鬼鬼指控騷擾，頻頻在臉書上喊冤「郭鬼鬼我哪一點騷擾妳啊」、「敢毀掉我的名聲，我會用同樣的方式，讓妳了解這樣是不對的」；此外，YouTuber「反骨男孩」成員酷炫想與鄧佳華合作，卻跳過經紀人這關，讓連千毅發文點名酷炫，「連招呼都不用來打一下」、「凡事照規矩來…了解嗎？」（編輯：薛羽彤）