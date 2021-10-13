美核工程師洩潛艦機密首次出庭　對象可能是盟國

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法新社報導，兩人遭控密謀將高度機密的美國海軍先進核動力潛艦情資販售給某一個外國政府。
本月10日披露的刑事訴狀並未說明托貝夫婦尋求將機密情資賣給哪一國，不過暗示對象有可能是美國盟友，因為是這個國家去年12月通報美國聯邦調查局（FBI）這兩人的企圖。
訴狀同樣未提及托貝夫妻的動機。
42歲的托貝過去是海軍軍官，具有潛艦核子推進方面的專業知識。托貝離開海軍後，在賓州匹茲堡一間替海軍設計並發展核動力的研究實驗室擔任民間承包商。
45歲的黛安娜則在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）一間私立學校當老師。兩人在當地擁有住家。
從訴狀內容來看，整案宛如生動諜報小說，兩嫌不僅要求不碰頭的秘密交貨，還要求以加密貨幣付款。
FBI放長線釣大魚，偽裝成買家先支付一筆款項以贏得信任，並以加密通訊引誘兩人交付內含潛艦技術機密資訊的記憶卡。
兩人將記憶卡塞進吃剩一半的花生醬三明治之中，並將三明治放置在距離安納波利斯160公里的西維吉尼亞州某處「情報祕密放置點」。
托貝夫妻7月又交了一次貨，同樣避與買家直接碰頭。倆人把記憶卡藏在有OK繃的包裝紙之中，並將「貨」放置在賓州中南部某處地點。
在一則致「買主」的訊息中，托貝表示他考慮這項行動很多年了，如今很高興能和「可靠專業的夥伴」合作，絲毫未發覺買主其實是FBI臥底。
托貝也寫道，他將自己蒐集到的所有資訊分成51個資訊「包裹」，每份10萬美元，會依不同時段分批交付。
托貝8月第3度交貨，這次除了外洩更多潛艦資料，還附一張紙條說，若他碰上麻煩，希望這個外國政府能幫他和家人脫身。托貝寫道「我們已經為此備妥護照和現金」，還對這段「夥伴關係」表達感激。
托貝甚至寫道：「有朝一日，在安全的情況下，兩位老友或許能有機會在一間咖啡館巧遇，共享一瓶美酒，並笑談他們過往的功績。」
托貝和黛安娜本月9日遭逮捕，他們被控的每一條罪狀都可能讓他們吃一輩子牢飯。
專家們紛紛臆測這個向FBI通風報信的「買主」是哪一個國家。這個國家去年12月向FBI示警時，距離托貝首次致函表明願意提供軍事機密相隔近9個月。
雙方其中一次通訊顯示，英語可能並非該國母語；其他幾次通訊則顯示該國海軍相當熟稔核子推進技術。而除了美國，俄羅斯、中國、英國、法國和印度都有核動力海軍艦艇。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101013