中市文化局助地方產業振興 推廣四款社區伴手禮盒

台中市府文化局今日舉辦「就想和禮宅一起」社區文化伴手禮推動活動，推出4款饒富地方在地特色的山、海、屯、城伴手禮，每款禮盒都蘊含飽滿的在地故事。文化局副局長施純福表示，民眾品嚐、欣賞社區好禮的同時，也能體驗臺中社區在地的滿滿人情味。





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施純福表示，配合推動社區伴手禮禮盒，特別邀請洪馬克導演進到社區，將社區的人文與自然特色透過影片精彩呈現，讓民眾看到地方之美。此外，文化局特別邀請6個特色社區共襄盛舉，推出4款主題社區文化伴手禮禮盒，象徵臺中市山、海、屯及城區的故事主題，以文化視角帶動地方經濟。





四款社區伴手禮禮盒分別有「祈福回味」禮盒，內含桂圓、麥芽糖、麻荖及土地公悠遊卡，甜蜜滋味有土地公的祝福。「微醺旅人」禮盒則有紅酒、芒果乾、乳酪絲及海線文創品，最適合夕陽微風的海岸之旅。「果香旬味」禮盒是各式果乾，飽含社區的自然風味。「舊城滋味」禮盒有經典的太陽餅、羅氏秋水茶、舊城故事漫畫與鳳梨乾，要讓舊城旺起來。





施純福表示，所有產品都來自臺中市社區，包括大雅區麥鄉休閒農業觀光協會、神岡區溪洲社區、外埔區農業創生協會、清水區牛罵頭文化協進會、霧峰區桐林社區及臺中市幸福三寶文創產業合作協會。





神岡溪洲社區理事長王明洲表示，往年的社區深度文化之旅，場場秒殺，民眾都很期待到社區玩、品嚐社區美食與體驗在地文化，對社區產業的發展很有幫助。今年雖受到疫情深度文化之旅停辦，非常感謝文化局推出「就想和禮宅一起」社區伴手禮活動，讓社區的特色產品得以推廣，讓更多民眾看到、認識社區文化，也歡迎疫情趨緩後，民眾可以再來社區走訪。





臺中市社區文化伴手禮，涵蓋了山、海、屯、城區的社區特色產品，更希望傳遞社區的溫度、文化傳承的信念，讓滿滿人情味的社區伴手禮，與「禮」宅一起。詳細資訊可上臺中市社造推動網/社區產業/社區伴手禮（https://pse.is/3mbtq5）網站查詢，或上臉書搜尋「臺中社造基地」，所有產品都是季節限定，售完為止。



