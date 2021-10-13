桃園改善空品出奇招　打造全國首座機場空氣品質維護區

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鄭文燦表示，柴油車排氣是PM2.5污染的最大來源，本府對柴油車管制更是不遺餘力，推動柴油車保檢合一制度，提出全國首創授權認證保養廠核發柴油車自主管理標章，自104年起本市已有5家認證保養廠，可服務市占率8成以上車主，在去年（109）共核發自主管理標章數達1,586輛，較去年同期增加77%，核發數全國第一，市府也積極推動大型柴油車污染改善，補助一至三期大型柴油車汰換4,428輛、PM2.5減量達18公噸、NOX減量達3,728公噸，推動成效良好。
鄭文燦表示，桃園機場在10年之中，貨運量則增加了40%，交通環境負荷提升，經環保局設置車牌辨識系統統計分析顯示，進出大型柴油車來自外縣市比例佔7成，其中未檢測之一、二期柴油大客貨更高達72%，為積極改善並提升空氣品質，桃園市擇定桃園機場為市內第一處空氣品質維護區，藉以加強機場進出一、二期柴油大客貨車車輛檢驗管制，達成柴油車污染減量，維護桃園市空氣品質。
環保局呂理德局長表示，桃園國際機場空氣品質維護區管制將於111年1月1日正式實施，凡88年6月30日以前出廠之柴油大客貨車進入空氣品質維護區，應符合於本府查證日前一年內經排煙檢測合格，如果未取得合格紀錄進入者，環保局將依據空氣污染防制法第76條第2項規定，最高處6萬元罰鍰。提醒車主車輛若不符合規定，可在宣導期間儘速取得自主管理標章或透過本局提供之移動式檢測服務取得檢測合格紀錄，以免受罰。