看好後疫情商機 「周氏蝦捲」插旗台中美食一級戰區搶客
看好後疫情時代商機，台南知名小吃「周氏蝦捲」搶進台中市美食一級戰區公益路商圈，創立第一家街邊店，12日開幕吸引不少慕名上門饕客。董事長周志峯表示，台中市是消費城市，擁有美食天堂美譽，「周氏蝦捲」要跨出台南市展店，台中市是必然選項，目前已快速展店4家，台中人不必跑遠路，就能品嘗到原汁原味的台南美食。
記者金武鳯/台中報導
2021-10-13 21:18:26｜2021-10-13 21:24:38
「周氏蝦捲」在台南安平起家。周志峯說，創辦人是父親周進根，他是辦外燴的總舖師，由於外燴不是天天都有生意，大約50年前，父親開始利用閒暇時間在台南安平經營小吃生意，販賣多種小吃，蝦捲是其中一味。只是因為蝦捲料好實在，風味獨特，不少食客專程上門點名要吃，人氣爆紅後，便以專賣蝦捲為主。
周志峯說，父親交手給他僅是一家小吃店，沒有店名。民國84年他以姓氏「周」為店號，取名為「周氏蝦捲」，並以創新服務的經營模式，打造優質品牌商譽。前後經過十多年打拼，終於將傳統小吃店轉型為現代化餐飲營運模式，例如電腦化的點餐系統，現代化的廚具設備，舒適優雅的用餐環境等，都以消費者立場去思考經營，總算將周氏蝦捲名號打響，成為外地人到台南必吃的排隊美食。
「周氏蝦捲」在台南爆紅後，已陸續向外拓展。以台中為例，在搶進公益路商圈創立第一家街邊店之前，已先後進駐烏日高鐵站、清水服務區及麗寶樂園，這次是看好公益路商圈餐廳集市人潮多，人潮帶來錢潮，所以首度挑戰街邊店，有信心在疫情趨緩後，憑著美味庶民小吃搶客。
雖然店名是「周氏蝦捲」，卻不只是賣蝦捲，還有擔仔麵、粽子、虱目魚肚粥、傳統台南肉燥飯、綜合丸湯、炸排骨等，個人平均消費約150到200元，周志峯笑稱，現在的庶民小吃絕不是20元的蚵仔麵線，物價水平早已漲到百元左右，而周氏蝦捲定位很清楚，就是可吃飽、吃巧的庶民美食。
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