NOW早報／倒數9天刪Q！蔡英文表態挺陳柏惟：請各位關注

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民進黨昨日召開中常會，會中談及陳柏惟罷免案相關議題。據轉述，林錫耀表示，民進黨公職極力協助，配合在台中市舉辦地方座談，也透過臉書發文、發送簡訊，一同聲援陳柏惟。
蔡英文聽取報告後表示，全國都很關注這次的罷免案，民進黨公職和支持者也都很關心，很多也都在幫忙，她也要請大家繼續關注這件事情，不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復。
另兼任中常委的立委陳亭妃在會中提到，很多支持者會問說，民進黨是不是對之前高雄市議員黃捷罷免案較熱，但對陳柏惟比較冷，民進黨與台灣基進一定要對外說清楚，因為黃是無黨，陳有台灣基進，上週台灣基進決定要攻，後續看台灣基進如何，民進黨就是等，也都尊重，而民進黨也早就透過議員、里長與社團辦了100場座談。
蔡英文聽完後也補充說明，應大力支持陳柏惟這位國防委員會的委員，不希望他成為國民黨惡鬥下的犧牲品。
今日天氣／北部、東部仍需防大雨！雨勢趨緩等到下半日
中央氣象局今（14）日表示，今天持續受南方雲系影響，相較昨天降雨漸有緩和的趨勢，但要在下半天才漸有感受，因此今天氣表現偏像昨天，基隆北海岸及東半部有陣雨或雷雨，降雨時間長，並有局部大雨或豪雨機率，特別在花東地區要注意短延時強降雨及連日累積雨量造成的土石鬆動。西半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，雲量也偏多；溫度方面，今天各地高溫28至31度，各地低溫約26、27度。
又有98！藝fun券首波抽籤出爐 81萬幸運得主看過來
配合行政院振興五倍券，文化部加碼推出每份600元，共300萬份的藝FUN券，自9月22日起開放登記至10月8日第一波登記截止日，共有1108萬2770人登記，扣除本週已獲得國旅券、i原券、農遊券者，昨（13）日共有1029萬8678人，分為數位839萬9798人、紙本189萬8880人符合第一波抽籤資格。結果抽出654,167份數位券、162,707份紙本券，合計816,874份藝FUN券得主。
昨日第一梯次抽籤，在旭婷聯合法律事務所律師劉師婷見證下，由文化部政務次長李靜慧、主持人視網膜自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出數位券中籤號碼96、15、07、30、73、98、19、11；紙本券中籤號碼39、37、23、36、79、08、14、75。經統計最後抽籤結果，共有654,167名數位券、162,707名紙本券，合計共816,874名成為首波藝FUN券幸運得主。
文化部政務次長李靜慧也表示，昨天抽中藝Fun券的「98」幸運兒都是沒有登記國旅券的，幸運兒只有勾選藝Fun券，所以才會留到現在被抽出，並不會重複，「他（藝Fun券98幸運兒）根本沒有在昨天的國旅券的那個池子裡，他沒有被抽到」。
再犯就封殺！連千毅冷凍鄧佳華一周：大頭症無藥醫
網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前因求職風波惹議，直播天王連千毅出手將他納入團隊，還安排了經紀人，不過鄧佳華加入後卻頻頻騷擾女網紅，甚至要求「安全之吻」，此舉似乎惹怒連千毅，昨（13）日他在臉書上宣布，冷凍鄧佳華一個禮拜。
連千毅在臉書上表示，從昨日起鄧佳華冷凍一星期，如再不自制本身的行爲，以及不順從，經紀人的安排，直接在網路業界封殺！「大頭症，是無藥可醫、你能有今天，要好好珍惜」。連千毅說自己3周前就告誡過鄧佳華，人千萬不能有大頭病，換了位子，換了腦子，沒有實力就不要有脾氣，這是在團體生存的大忌。
沒想到，鄧佳華不聽勸頻踩連千毅地雷，讓他氣到直呼「再犯直接封殺！」並隔空對鄧佳華喊話，「再不自我檢討，打回原型，就難看了」、「年輕人終究是，想的太淺！」
事實上，鄧佳華近日爭議不斷，日前他遭到網紅郭鬼鬼指控騷擾，頻頻在臉書上喊冤「郭鬼鬼我哪一點騷擾妳啊」、「敢毀掉我的名聲，我會用同樣的方式，讓妳了解這樣是不對的」；此外，YouTuber「反骨男孩」成員酷炫想與鄧佳華合作，卻跳過經紀人這關，讓連千毅發文點名酷炫，「連招呼都不用來打一下」、「凡事照規矩來…了解嗎？」
PLG／震撼彈！「新台灣人」戴維斯加盟新北國王
新北國王籃球隊執行長陳信生經過5個月的漫長交涉，昨（13）日與最大咖自由球員，38歲的「護國神Q」戴維斯（Quincy Davis）達成協議，成為「國王禁衛軍」的禁區支柱。戴維斯表示，新北國王提供他跟其他球團不一樣的資源，是他決定加盟的關鍵，同時很興奮能夠回到新莊體育館，這個球場擁有太多回憶，包括過去的5次SBL冠軍以及瓊斯盃。
戴維斯在2011年來到SBL加盟璞園建築籃球隊，幫助璞園締造「四連霸橘色王朝」，2013年放棄美國公民身份成為中華隊國家隊歸化球員。有戴維斯鎮守的禁區，帶給中華隊與台灣所有球迷極大的安定感，而該年他也幫助中華隊在亞錦賽擊敗中國隊，開創「黃金世代」。
戴維斯對台灣籃球發展有極其重要的歷史定位，去年P. LEAGUE+元年，聯盟為了感謝戴維斯長年為台灣的付出，定義他為本土球員，讓戴維斯從「新台灣人」成為「正港台灣人」。
網紅比醫生律師有錢？男好奇求解 釣出百萬YouTuber神回
近年來台灣各種類型YouTuber不斷崛起，網紅頻道更多到不可數，擁有社群影響力、成為網紅、YouTuber也成為不少青少年心目中能成名致富的行業。日前就有網友在社群論壇《Dcard》上好奇發問，這些檯面上當紅的YouTuber、網紅的收入是否超過了醫生、律師，沒想到文章曝光後釣出了擁有216萬訂閱人數的Joeman親自回應。
有網友好奇，每次觀看草爺吃龍蝦花了好幾萬，或是Joeman拍攝「奢華對決」企劃時，同行的來賓友人都不怎麼驚訝，是否這些網紅收入「是不是都比醫生、律師那些還有錢啊？」。
文章曝光後網友們也紛紛提出自己的看法，其中就有不少人認為其實不論網紅或醫師、律師，身在行業頂端的收入自然不低，不過網紅常常靠的是流量獲利，而醫生律師則有一定難度的專業技術傍身，「你舉的例子是網紅前端班當然有錢」、「網紅賺的是熱錢，和NBA那種球星一樣，賺15年就夠，每年保證砵滿盆滿」、「醫生律師可以賺一輩子，網紅說不定幾年後就過氣了」。
至於內文提到的YouTuber Joeman，有觀眾也點出「Joeman就算不當網紅，在科技業打滾10年的年資也是全台收入的頂端呀」、「拜託九妹至少也是全台財富前一趴的人，別那麼瞧不起他，他的收入在ytr圈也是前幾的」，底下留言更釣出本人親自回應「頂級的醫生律師還是屌打我們啦」，過去他雖然未透露真實收入，但也曾表示自己的財富是全台前1%。（編輯：張嘉哲）