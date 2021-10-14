台海局勢受關注 CNN點出另一危機：中印邊界恐先失控
近日因美中對抗未明顯趨緩，加上共機頻繁擾台，導致台海緊張局勢升溫，成為國際社會關注的焦點；然而有外媒指出，除了台灣問題，中國與印度的邊境爭端亦有可能失控，因雙方為了實際控制線(LAC)的談判再次陷入僵局。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-10-14 07:45:55
美國《有線電視新聞網》(CNN)本月13日報導，中國與印度去年6月爆發40多年來最嚴重的邊境衝突，雙方在喜馬拉雅山的實際控制線展開肉搏戰，互有死傷，在中印境內都掀起仇視對方的浪潮。而後雖幾經會談，但10日在莫爾多(Murdo)∕楚舒勒(Chushul)的第13輪軍長級會談後，印方於11日發出聲明，指控中國不願合作。
面對印方控訴，中國解放軍西部戰區發言人龍紹華則反駁道，中國為推動邊境局勢降溫做出「巨大努力」，但印方仍堅持不合理、不切實際的要求，為談判徒增困難。
《CNN》還引述中國官媒《環球時報》發布的消息，聲稱中國專家已針對可能發生的新衝突做出警告，中國不僅要在談判桌上拒絕印度的要求，還要準備好抵禦新一波軍事侵略。
至於中印邊境局勢為何升溫，《CNN》報導指出，中國官媒給了一個外界相當熟悉的答案，正如北京對台海緊張局勢做的一樣，即把印方的舉止歸咎於美國，說是拜登(Joe Biden)上任以來頻繁與印方互動，共同討論阻撓中國成長的計劃。
《CNN》提到，最近幾週，中國在台灣海峽軍事活動暴增一事，可能成為重要的頭條新聞，但數千里之外，中印邊界另一場正在醞釀的領土爭端，似乎也有先沸騰、爆發的可能。