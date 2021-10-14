麻油松阪豬怎燉煮內行？媽倒「這一罐」大讚：湯頭超濃郁
時序已經進入秋天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就愛來一碗熱呼呼的麻油雞湯，不僅暖心又補身；不過，也有一名媽媽分享「麻油松阪豬」的簡單做法，並表示加入「這一罐」，湯頭濃郁又好喝。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 10:02:17
該名媽媽在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，分享懶人料理「麻油雙菇松阪豬」的簡單做法，首先，用麻油煸薑片，接著將切成斜片的松阪肉微煎至香氣跑出（約八分熟）；再來，加入麻油雙菇罐頭、高麗菜、貢丸和500cc的水，煮滾之後就可以開動了。
原PO說，加了水以後，湯頭還是很濃郁，如果本身就吃比較重口味的人，可以另外再加一些米酒。她也補充，這罐麻油雙菇罐頭，裡面的香菇是猴頭菇和杏鮑菇，份量蠻足夠的，且方便快速，「倒出來一個碗公差點裝不下，懶得自己爆薑、熬湯頭，用這瓶加料好省時，另外加了一點小料，兩個大人一餐居然吃不完，秋天到了，和我一樣愛吃麻油料理的，可以試試看呦」。
貼文一出，掀起熱議，「超讚的耶，這幾天變涼了，剛好可以來煮」、「真的好吃，用電子鍋做麻油雞飯很方便喔」、「看起來很不錯耶」、「這個好好吃」、「感謝分享啊，想來試試看了」、「居然有這種方便的好東西」、「好方便，謝謝推薦」、「真方便，下次露營菜單就是它啦」。（編輯：郭佩蓉）