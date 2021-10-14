調研：第四季投資關注四大面向　唯利多投資需分散風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，第四季正逢歐美年底節慶消費季，加上歐美股指數持續高檔震盪、油價維持高漲與美元轉升等因素，投資亮點隨之浮出檯面。國泰證券建議，投資人可關注三大類產業的發展，首先為因原油短缺及價格上漲，帶動原物料的需求大增，如科技、能源及原物料產業，二為連帶影響限電後，湧現轉單效益的工業與公用事業產業，最後為後疫情期間，歐美節慶採購升溫的消費及消金銀行產業，上述三大類別在第四季投資人布局資產配置中，預期比例將大幅增加。
然而，在利多投資的機會下，分散風險越顯重要，第四季預期利多造成股市熱絡後，散戶參與表現較法人更加踴躍，使得融資現象快速增加，融資增加百分比大於股價上漲百分比，在此種情況下，散戶數大增容易造成股市大幅波動。此外，「中亞地緣政治」所帶來的風險也須留意，其中涵蓋的國家數眾多，除了中亞地緣政治局勢，在後疫情全球能源危機下，天然資源充沛的中亞地區後勢的發展，也是未來影響投資的風險因素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。