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蒸蛋做不出古早味？電鍋「1步驟」藏玄機：一吃懷念阿嬤

▲蒸蛋口感滑嫩，是不少人愛吃的雞蛋料理之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲蒸蛋口感滑嫩，是不少人愛吃的雞蛋料理之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 14:26:28

雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。對此，就有網友分享自己古早味蒸蛋法，且其實非常簡單，貼文引發熱議。

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原PO在臉書「電鍋廚娘123」貼文指出「很多人都說蒸蛋吃起來少一味，煮不出阿嬤的味道，其實以前我阿嬤在煮的蒸蛋，最關鍵的就是電鍋不要留縫，這樣做出來的蒸蛋雖然會有縫隙，也沒那麼好看，但也能讓蛋更入味，說實在是比光滑的蒸蛋還要好吃，而且更下飯」。

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▲網友表示，古早味蒸蛋作法就是不要將電鍋留縫隙，如此就會做出有別於滑嫩口感的蒸蛋。（圖/電鍋廚娘123）

貼文一出，網友紛紛回應「不留縫隙+1粗粗的蒸蛋才有阿嬤的味道」、「小時候阿嬤也都是做這種蒸蛋給我吃....現在一吃就會想到阿嬤」、「好想念阿嬤....阿嬤最常用這種蜂窩狀的蒸蛋還有麻油荷包蛋給我跟我姐吃....」、「粗的蒸蛋+1去外面都吃不慣嫩的，我也都自己做，就是不要留縫隙」。

事實上，蒸蛋一般來說分為兩種，想要吃比較滑嫩的，在蒸的時候，要將鍋蓋以一支筷子抵住，留縫隙，如此蒸蛋蒸出來才會表面光滑；而另外一種則是較粗的蒸蛋，只要鍋蓋不留空隙，那麼蛋中間就會凹洞，看起來沒那麼美觀，是兩種不同風味的蒸蛋，每個人喜好不同，隨自己喜好烹煮即可。（編輯：張嘉哲）

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