人倫悲劇 阿嬤長年照顧心力交瘁失控勒斃過動孫羈押

台中市潭子區日前發生一起 13 歲國一特教生疑遭阿嬤勒斃案，據悉遭勒斃的少年領有重度智障手冊， (8) 日病症發作後拒絕上學、並出手毆打阿嬤，阿嬤一時情緒失控，勒住孫子脖子，等她情緒穩定才發現孫子已死亡。

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中市府社會局表示，法院已裁定羈押阿嬤，案情由司法偵辦中。另一名孫子目前交由親屬照顧，學校將提供輔導，社工也會持續觀察評估孩子的身心影響，提供諮商輔導服務。

此外，死者曾接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，每月領有補助及津貼，祖母曾因獨留孫子而接受親職教育處分，平日有親屬往來提供家庭支持。

社會局身心障礙福利科社工督導林梅雅表示，在訪視案家過程中，曾發現阿嬤壓力大，建議引進資源與方案給予協助，遭到阿嬤婉拒。如今發生這種事感到很遺憾及難過，將會繼續尋找資源給予後續協助。

這名少年就讀國一，有多重障礙，家境坎坷，父親因病過世，母親也離世，他和就讀小三的弟弟，均由阿嬤獨自扶養，姑姑偶爾會來幫忙。

教育局說，發生不幸的 13 歲少年為國一特教生，障礙類別為智能障礙極重度，國小就讀集中式特教班、國中就讀特殊教育學校。平時在校學習狀況良好，偶有情緒不穩。事發當日上午，祖母主動致電學校說明學生情緒不佳，無法搭乘校車，後續學校即接獲通報意外，教育局當日立即聯繫學校了解案情，並責成學校加強校內師生家庭關懷與親師溝通，適時辦理親職相關講座，強化家庭支持功能。