人倫悲劇 阿嬤長年照顧心力交瘁失控勒斃過動孫羈押

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此外，死者曾接受過早療服務，有身障與居服資源介入，是身障社資中心服務個案，每月領有補助及津貼，祖母曾因獨留孫子而接受親職教育處分，平日有親屬往來提供家庭支持。
社會局身心障礙福利科社工督導林梅雅表示，在訪視案家過程中，曾發現阿嬤壓力大，建議引進資源與方案給予協助，遭到阿嬤婉拒。如今發生這種事感到很遺憾及難過，將會繼續尋找資源給予後續協助。
這名少年就讀國一，有多重障礙，家境坎坷，父親因病過世，母親也離世，他和就讀小三的弟弟，均由阿嬤獨自扶養，姑姑偶爾會來幫忙。
教育局說，發生不幸的13歲少年為國一特教生，障礙類別為智能障礙極重度，國小就讀集中式特教班、國中就讀特殊教育學校。平時在校學習狀況良好，偶有情緒不穩。事發當日上午，祖母主動致電學校說明學生情緒不佳，無法搭乘校車，後續學校即接獲通報意外，教育局當日立即聯繫學校了解案情，並責成學校加強校內師生家庭關懷與親師溝通，適時辦理親職相關講座，強化家庭支持功能。
另經學校表示，學生由祖母獨自扶養，家中尚有國小三年級弟弟，先前學校曾協助祖母申請經濟支援或照護服務，祖母表示因住家附近有親人會定期關心或照顧，並未申請，教育局將請學校持續關心並提供協助，讓家庭度過難關。