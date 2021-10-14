活絡舊城區 「鈴蘭通」23日起邀民眾散步納涼趣

台中市第三屆鈴蘭通散步納涼會，將於23、24日登場。這是舊城區最具代表性的街區慶典活動，屆時將以中山路，也就是鈴蘭通為主要活動場域，串聯在地店家、文創青年及社區居民，並結合大墩鈴蘭通啤酒節、表演團隊、街頭踩街遊行一起歡樂納涼趣，歡迎各地遊客相招走入中區，活絡舊城區。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市文化局長陳佳君表示，有鑑疫情肆虐全球，第三屆鈴蘭通散步納涼會以散步祈福為主題，活動期間民眾只要在合作店家消費，即可獲得祈福彩帶一只，可將心願繫上街角的祈福車，象徵為未來及眾人祝福，一同為生活增添更多平安圓滿。今天記者會上，陳局長率先繫上祈福彩帶，祈禱全球疫情趕快消退。





▲第三屆鈴蘭通散步納涼會23日起登場，今天舉辦點燈儀式，並宣布豐富節目邀民眾散步納涼趣。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.14)

中區再生文化協會祕書長陳冬梅指出，日本人暱稱台中市中山路為鈴蘭通，是中部第一條最繁華的現代化道路，也是第一條裝有鈴蘭燈的道路，曾經熱鬧無比，隨商圈轉移逐漸沒落，老台中人相當不捨，從2019年起，推出鈴蘭通散步納涼會，號召60多家商家參與，第三屆上百家響應，希望藉由鈴蘭通的豐富人文歷史，吸引各地民眾，成為台中舊城區的代表性慶典活動。





為期二天的納涼會，節目豐富，喜歡觀賞表演藝術的民眾，可前往繼光街主舞台及第二市場，西川淑敏舞踊知家、月舞東方魅力舞團、金宇園掌中劇團等表演團隊帶來精采演出，期間更有不定點的街頭藝人快閃表演，獻上不同的驚喜與感動。





此外，深受大眾喜愛的鈴蘭散策市集，上百家別具特色的攤商，有如繁星散落中山路街道巷弄，帶來活力與熱情的能量，一同點綴舊城區。為推廣舊城區文化與促進在地店家合作，第三屆鈴蘭通散步納涼會首度推出店家串聯美食聚，提供知性與味覺的雙重饗宴，半天時間，就能遊歷舊城文史風貌並享用中區美食。





▲「鈴蘭通」散步納涼會23日起登場，節目豐富，還有化妝踩街提鈴蘭燈納涼活動，希望引進人潮帶動舊城區活絡。（圖／記者金武鳳攝，2021.10.14)

而中城再生文化協會長年推動老屋及閒置空間活化再利用，位於民族路繼光街口的木造街屋，即將活化為ChangeX Beer南園酒家，在鈴蘭通散步納涼會期間，正式對外試營運開張。進駐店家則是為臺中知名ChangeX Beer 精釀餐酒館，也在繼光街上舉行大墩鈴蘭通啤酒節，喜歡暢飲嚐鮮的民眾，千萬不可錯過。





活動也邀請中區創業青年逃亡計劃Escape Plan X塗鴉團隊，在中山路平等街口進行現地創作，以巨型夜光塗鴉Cyberpunk鈴蘭通，再現中區霓虹夜生活，成功扭轉閒置空間的廢墟意象，邀請大眾一同夜訪鈴蘭通。



