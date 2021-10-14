逆勢上場 看好台南消費潛力 日系咖啡持續展店第2家

看好南部消費潛力，來⾃⽇本名古屋的連鎖咖啡品牌「客美多咖啡Komeda’s Coffee」，繼台南北區今年初開幕第1家店後，本月又於中西區開設第2店 ，也是全台的第20家，即將於明日試營運，今日舉行開幕儀式，台南市長黃偉哲也與立委林俊憲及地方民代親臨現場致意。





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▲台南市長黃偉哲與地方民代為客美多咖啡帶來祝福，希望人多、客美多、錢多多（圖／記者林怡孜攝，2021,10,14）

客美多咖啡台南民生店總經理王育堂表示，台南小北店開幕時期風光一時，每天都是大排長龍，許多朝聖者慕名而來，曾經單日營收高達25萬，打破北部單日24萬的紀錄。歷經3個月的蜜月期後，卻因新冠疫情無法內用導致生意大幅下降，面臨3個月營收不到20萬的窘境，慘淡的狀況真是始料未及。在努力撐過了疫情後，加上對台南消費的高度信心，下定決心逆勢上場開展第2家店。接下來還有第3家店的計畫，預計插旗東區，希望大家拭目以待。王育堂說明，客美多台南⺠⽣店原址是⽇本建築師森⼭松之助於1909年設計打造的臺南郵便局，於1958年整建為臺南郵便局廳舍，到了1972年才改建成中華電信營業廳及機房⼤樓。改裝過程中⾨市外觀刻意保有「臺南郵便局」斜式屋頂的元素，期望為台南這座美食之都注入⼀股新氣象，也為所有⼈喚起這塊⼟地的舊記憶，讓過去和現在有對話的機會。











台南市的觀光⼈口數不容小覷，可說是6都之冠，除了老街巷弄別有洞天外，近來許多⼤型景點更成為打卡聖地。客美多⺠⽣店坐落於老城區中西區，與孔廟、美術⼀館、⼆館、林百貨等著名歷史景點形成帶狀觀光路線，不失為旅客走訪時的最佳休憩中繼站。不論是走累了想休息歇歇腿來杯咖啡；或是以早餐開啟活力的一天，都是不錯的選擇。





▲厚片牛肉漢堡、炸雞塊、系列三明治皆為店內招牌商品（圖／記者林怡孜攝，2021,10,14）

客美多台南⺠⽣店共有78個席位，室內紅磚瓦搭配紅絲絨沙發，牆上的⽊雕客美多咖啡招牌帶入店中店的概念、歐式鍛造窗花充滿異國風情，並以原⾊裝潢打造出⾃家客廳的氛圍，希望帶給消費者最舒適放鬆的消費感受。



