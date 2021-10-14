讓你感受桃園強大設計力　「桃園設計庫」扎根桃園

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「桃園設計展」將於10月27日至10月30日登場，最後在10月30日以兩場「大師講座」作為結尾。桃園市政府青年事務局近年持續推動設計產業發展，每年舉辦「桃園設計獎」競賽向全國新銳設計師徵件，三年來共累積約1,300件作品投稿參與。同時，青年事務局也與在地大專院校及高中職設計相關科系連結，三年來共與21校44系建立夥伴關係，協助設計相關系所深入地方進行品牌形象、產品包裝、地方創生等活化工作，本次將精選「桃園設計獎」得獎作品以及大專院校設計合作成果等超過40件作品展出，呈現桃園豐厚的設計能量。
「桃園設計庫」是桃園市政府青年事務局第四個創業基地，將中壢新明市場大樓6樓老舊空間重新整修，鎖定設計與創意工作者打造520坪共創空間，為進駐者提供創業輔導、案源媒合、培力交流等服務，期待能吸引全臺一流的青年設計師、年輕創作者、個人接案者來到桃園發展，目前已完成第一期進駐者招募，共選出17組團隊進駐，類型包含平面設計、室內設計、品牌設計、影像製作、文創商品製作、服裝打版、介面設計、教案設計、桌遊教具設計及平面攝影等，為傳統市區注入創意新血，也為多元產業提供豐沛設計力量。
此外，「桃園設計庫」更廣邀對設計領域感興趣的民眾與年輕朋友加入會員，不管是基地空間如共創交流區、設計材質牆、百坪展場……等，或是多元設計講座都歡迎會員使用，也歡迎設計相關學子及工作者在此策展，讓所有設計與創意人才在嶄新的基地中，創造交流與學習的可能。
青年事務局代理局長涂淳惠表示：「『設計』是推動城市與產業進步的重要一環，青年局幾年來持續與在地大專院校及高中職設計相關科系連結、紮根，未來將透過『桃園設計庫』各式活動、展覽與工作坊，讓設計與創意工作者在桃園交流，進而成為連結設計人才的窗口，讓設計力成為桃園與產業進步的動力」。涂淳惠表示，未來將在「桃園設計庫」續辦一年一度的桃園設計獎競賽、定期邀請設計經驗豐富的前輩分享，並規劃特色課程增加進駐者及會員的實力，讓基地成為桃園的設計最前線，持續讓桃園的設計人才被更多人看見。（各活動詳細資訊請上「桃園設計庫」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/TYDESIGNCOOL/查詢）