日式溏心蛋怎做濃稠？媽曝「簡單10步」：上色均勻不破裂

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作法則是分成10步驟，第一「將水、醬油、味霖、茶包放入鍋中煮開」、第二「水沸騰後再滾5分鐘，關火放一旁冷卻備用」、第三「煮另一鍋水，加入鹽巴（水量要可以淹過蛋的量）」、第四「準備一鍋常溫開水加冰塊，放一旁備用」。
第五「作法三水滾後，把蛋小心輕放入滾水中，開始計時6分30秒（火不要太大，保持水有滾沸狀態即可）」、第六「適度用長筷子或湯匙劃動水，讓水呈現漩渦狀」、第七「時間到馬上撈起所有蛋放入作法四」、第八「等蛋全部冷卻完成，再小心輕手剝蛋殼」、第九「把蛋放入作法2中（必須是完全冷卻的醬汁）」和第十「放入冰箱冷藏1-2天即可食用」。
原PO也分享幾項小撇步，像是醬汁可事先提早做好放涼，因為醬汁必須完全冷卻，不然剩下的餘溫會讓蛋黃繼續熟化；另外，不要將冰冰的蛋直接丟入滾水，這樣殼容易裂開，一定要先放室溫退冰。而且蛋的溫度也會影響完成的熟度，記得要讓蛋先變常溫；還有很多溏心蛋教法都是把滷汁和蛋放入夾鏈袋，好讓蛋能完全浸泡到汁液。但她實驗發現，其實放保鮮盒也可以。雖然一開始蛋會浮在上面，某部分會無法浸泡到（蛋頂端會一塊白白沒顏色），但其實泡一整晚後的蛋，會自己慢慢沈下去，這樣一來就沒有顏色不均的問題了。
最後，就連蛋的品質也會影響到溏心的勝敗，之前原PO家買的蛋，蛋白打出來常呈現水狀。而她用那些蛋做溏心好幾次，幾乎都失敗，「以上是我溏心蛋的作法，簡單醬汁就能做出很日式口味的溏心蛋，當然也可以改成其它自己喜歡的醬汁喲」。（編輯：郭佩蓉）