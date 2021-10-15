桃園市長補警力 治安、防疫都給力

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鄭文燦上月出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」時就表示，警察工作是非常特別、重要的職責，他們不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺的力量，警察的每一天工作都充滿價值，且盡忠職守、樂在工作，因此國人無論遇到何種困難、狀況、事件，警察都是人民第一時間所信賴的對象。
陳國進指出，有了充足警力就可以編排高密度的巡邏警網，強力掃蕩積極查緝犯罪，守護著桃園市各個角落，消彌犯罪契機，全力維護桃園市民的人身及財產安全。此外，桃園市政府警察局並在桃園市各治安要點、重要路口及其他有維護公共安全及預防犯罪必要之區域，建構綿密的天羅地網監視錄影系統，目前已建置監視器總數計達2萬2,049支並完成571公里警政光纖骨幹布建。另於天羅地網監視錄影系統上運用科技協防概念，研發「車牌辨識」、「車輛軌跡查詢」、「車型車色分析」、「特定目標即時告警」及「影像濃縮」等功能，使犯罪無所遁形，高度發揮科技協防治安之功能，109年協助偵破刑案2,744件，有效遏制犯罪發生。
陳國進表示，桃園市政府警察局依行政院新世代反毒策略第2期政策目標，跨平台整合財政部關務署臺北關、行政院海洋委員會海巡署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局及航空警察局等緝毒友軍，協調合作情資整合，強化溯源追查、刨除毒根，共同查緝打擊毒品犯罪，109年間緝獲重大毒品犯罪計有1,214人，查扣毒品總重達177.14KG，有效打擊跨國及國內供應毒品源(藥)頭，避免毒品流入市面，危害社會及戕害國人的健康。
桃園市政府警察局指出，自109年1月底新冠肺炎疫情爆發，身為桃園市府的一分子，在協助「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫工作上，全體員警均全力投入防疫工作，從大陸包機返台專案、女公關染疫案、部桃專案到特殊交友圈專案等各案疫調工作，不論是協助居家隔離查訪、失聯居家檢疫民眾協尋、確診個案關聯性疫調及查處違反居家隔離(檢疫)等工作，桃警團隊無不以最快的速度完成各項艱困的任務，並獲內政部警政署「嚴重特殊傳染性肺炎」工作評核為甲組(局級)全國第1名。
桃園市政府警察局也統計，警察同仁接受鄭市長指揮防堵疫情工作上，守護國人的健康，達成以下成果：
1.協助居家隔離(檢疫)追蹤人次累計7萬5,520人。
2.協助外籍人士關懷累計1萬5,873人次。
3.受理告警簡訊追查累計6萬3,593件。
4.協尋失聯居家檢疫民眾累計128人次。
5.確診個案疫調案件計150 案(153件)。
6.偵辦網路假訊息案件計72件、囤積哄抬防疫物資案件計3件。
7.查獲違反居家隔離(檢疫)案件計220件233人，桃園市政府衛生局已裁處173案，罰鍰新臺幣3,886萬9,000元。
陳國進強調，市警局全體警察同仁在鄭文燦市長的支持下，不僅在各項專案成績上名列前茅，去年遠見雜誌縣市總體競爭力調查，桃園市就拿下全國第2(六都第1)的佳績，今年再度獲得全國第2，可見桃園市治安普遍獲得民眾實質的肯定與認同，未來會繼續在鄭市長的帶領下，努力讓桃園成為全國最宜居、宜業、安全、友善的幸福城市。