桃園市長補警力 治安、防疫都給力

人多好辦事！桃園市政府警察局局長陳國進表示，好的治安就要有充足的警力來維護，在鄭文燦市長的堅持爭取和桃園市議會的支持下，市警局向中央分三梯次大量請增警力派補近993人，讓桃園市警力增至4,953人，警民比由1:607降低至1:475，員警得以減輕負擔，全力為市民提供更優質的服務，不但治安交出亮麗成績單，近2年因應新冠肺炎的防疫工作也頗獲市民肯定。

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桃園市警民比在民國104年時達到1:607的高峰，警力負擔為六都最重，警力增補卻無法全額補足，為關懷體恤所有員警辛勞，於103年12月起，鄭文燦市長試行發放員警勤務繁重加成薪資，並極積向中央爭取桃園市員警勤務繁重加成薪資法制化及提高支給上限額度，在培訓增補警力生力軍之前，用以提高員警選擇留任桃園市意願及提振士氣。

▲桃園市長鄭文燦參加「小小警察－舊城走讀趣」活動，和小朋友們一起為警察加油打氣。（圖／桃園市政府警察局提供）

鄭文燦上月出席「桃園市政府警察局桃園分局等11個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」時就表示，警察工作是非常特別、重要的職責，他們不僅是政府的支柱、人民的保母，也是國家與社會運作不可或缺的力量，警察的每一天工作都充滿價值，且盡忠職守、樂在工作，因此國人無論遇到何種困難、狀況、事件，警察都是人民第一時間所信賴的對象。

陳國進指出，有了充足警力就可以編排高密度的巡邏警網，強力掃蕩積極查緝犯罪，守護著桃園市各個角落，消彌犯罪契機，全力維護桃園市民的人身及財產安全。此外，桃園市政府警察局並在桃園市各治安要點、重要路口及其他有維護公共安全及預防犯罪必要之區域，建構綿密的天羅地網監視錄影系統，目前已建置監視器總數計達2萬2,049支並完成571公里警政光纖骨幹布建。另於天羅地網監視錄影系統上運用科技協防概念，研發「車牌辨識」、「車輛軌跡查詢」、「車型車色分析」、「特定目標即時告警」及「影像濃縮」等功能，使犯罪無所遁形，高度發揮科技協防治安之功能，109年協助偵破刑案2,744件，有效遏制犯罪發生。

▲桃園警方臨檢掃蕩移工舞廳。（圖／桃園市政府警察局提供）

陳國進表示，桃園市政府警察局依行政院新世代反毒策略第2期政策目標，跨平台整合財政部關務署臺北關、行政院海洋委員會海巡署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局及航空警察局等緝毒友軍，協調合作情資整合，強化溯源追查、刨除毒根，共同查緝打擊毒品犯罪，109年間緝獲重大毒品犯罪計有1,214人，查扣毒品總重達177.14KG，有效打擊跨國及國內供應毒品源(藥)頭，避免毒品流入市面，危害社會及戕害國人的健康。

桃園市政府警察局指出，自109年1月底新冠肺炎疫情爆發，身為桃園市府的一分子，在協助「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫工作上，全體員警均全力投入防疫工作，從大陸包機返台專案、女公關染疫案、部桃專案到特殊交友圈專案等各案疫調工作，不論是協助居家隔離查訪、失聯居家檢疫民眾協尋、確診個案關聯性疫調及查處違反居家隔離(檢疫)等工作，桃警團隊無不以最快的速度完成各項艱困的任務，並獲內政部警政署「嚴重特殊傳染性肺炎」工作評核為甲組(局級)全國第1名。

桃園市政府警察局也統計，警察同仁接受鄭市長指揮防堵疫情工作上，守護國人的健康，達成以下成果：

1. 協助居家隔離(檢疫)追蹤人次累計7萬5,520人。

2. 協助外籍人士關懷累計1萬5,873人次。

3. 受理告警簡訊追查累計6萬3,593件。

4. 協尋失聯居家檢疫民眾累計128人次。

5. 確診個案疫調案件計150 案(153件)。

6. 偵辦網路假訊息案件計72件、囤積哄抬防疫物資案件計3件。

7. 查獲違反居家隔離(檢疫)案件計220件233人，桃園市政府衛生局已裁處173案，罰鍰新臺幣3,886萬9,000元。

陳國進強調，市警局全體警察同仁在鄭文燦市長的支持下，

不僅在各項專案成績上名列前茅，去年遠見雜誌縣市總體競爭力調查，桃園市就拿下全國第2(六都第1)的佳績，今年再度獲得全國第2，可見桃園市治安普遍獲得民眾實質的肯定與認同