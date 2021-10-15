台中新增7條小黃公車 預約免費搭乘

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交通局今(15)日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線 海山交通GO方便」記者會，盧秀燕表示，台中市積極推動小黃公車，原路線一共8條，原本海線沒有路線，今年新增7條，其中5條在海線，感謝議長張清照、副議長顏莉敏及議員們的支持，小黃公車上路以來受到市民歡迎，15路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等14個行政區103里，不斷擴大使用率，以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。
她也感謝公路總局補助85%經費，讓小黃公車順利推動，以較市區公車舒適的計程車提供更優質服務，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，也能節能減碳，市府未來也會持續盤點路線及點站，實現台中市任意門交通政策，並結合捷運、台鐵、公車、小黃公車、iBike等交通運輸服務，讓市民朋友在交通工具使用上轉換自如。
議長張清照說，海線地區公車出入比較不方便，他向市府爭取黃13路與黃14路小黃公車，也感謝市府協助，讓鄉親出入比較方便。
交通部公路總局局長許鉦漳指出，盧市長、張議長、所有議員、交通局支持幸福巴士的方案，才促成15條小黃公車路線順利推動，公路總局也很打拚，所有經費補助85%，偏鄉行的正義一起共同努力，讓大家都能一起幸福，想去哪裡就去哪裡。
交通局長葉昭甫說明，去年台中市小黃公車共有8條路線，今年新增7條小黃公車路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸，自7月20日起以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。
交通局提到，今年於海線地區共新闢5條小黃公路線，其中清水區包括黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線，黃13路客庄菁埔線自清水大缺行駛至清水市區，途中經過的重要地點有台中港車站、海風里、三元宮、南清宮、清水市區，而黃14路清水塭仔寮線自清水區裕嘉里行駛至清水市區，途中經過的重要地點有清海國中、大秀國小、清水市區。
交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，也會視乘車需求調派，照顧市民交通需求。