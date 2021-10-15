台中新增7條小黃公車 預約免費搭乘

台中市小黃公車原有 8 條路線，今年再新增 7 條路線，目前共計有 15 條公車路線，服務能量再提升。市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區受限載客數及路幅寬度，不適合一般公車系統進入，市府利用計程車當作公車，服務遍布山、海、屯區，行經東勢、和平、清水等 14 個行政區，以預約方式提供免費搭乘，服務高齡者或行動不便者。

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交通局今 (15) 日在清水運一運動公園前舉辦「小黃公車增七線 海山交通 GO 方便」記者會，盧秀燕表示，台中市積極推動小黃公車，原路線一共 8 條，原本海線沒有路線，今年新增 7 條，其中 5 條在海線，感謝議長張清照、副議長顏莉敏及議員們的支持，小黃公車上路以來受到市民歡迎， 15 路線服務遍布山、海、屯區，行經豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安等 14 個行政區 103 里，不斷擴大使用率，以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

她也感謝公路總局補助 85% 經費，讓小黃公車順利推動，以較市區公車舒適的計程車提供更優質服務，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，也能節能減碳，市府未來也會持續盤點路線及點站，實現台中市任意門交通政策，並結合捷運、台鐵、公車、小黃公車、 iBike 等交通運輸服務，讓市民朋友在交通工具使用上轉換自如。

議長張清照說，海線地區公車出入比較不方便，他向市府爭取黃 13 路與黃 14 路小黃公車，也感謝市府協助，讓鄉親出入比較方便。

交通部公路總局局長許鉦漳指出，盧市長、張議長、所有議員、交通局支持幸福巴士的方案，才促成 15 條小黃公車路線順利推動，公路總局也很打拚，所有經費補助 85% ，偏鄉行的正義一起共同努力，讓大家都能一起幸福，想去哪裡就去哪裡。

交通局長葉昭甫說明，去年台中市小黃公車共有 8 條路線，今年新增 7 條小黃公車路線，包括黃 9 路新社白毛台線、黃 10 路潭子大富線、黃 11 路麗水龍津線、黃 12 路大甲大安線、黃 13 路客庄菁埔線、黃 14 路清水塭仔寮線、黃 15 路沙鹿水裡社線，將小黃公車推進至海線地區，並進一步加強新社、和平、潭子與神岡公共運輸，自 7 月 20 日起以預約方式提供服務，並提供民眾免費搭乘。

交通局提到，今年於海線地區共新闢 5 條小黃公路線，其中清水區包括黃 13 路客庄菁埔線、黃 14 路清水塭仔寮線，黃 13 路客庄菁埔線自清水大缺行駛至清水市區，途中經過的重要地點有台中港車站、海風里、三元宮、南清宮、清水市區，而黃 14 路清水塭仔寮線自清水區裕嘉里行駛至清水市區，途中經過的重要地點有清海國中、大秀國小、清水市區。

交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運

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