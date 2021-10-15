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安寧平權不應有別！　奇美醫院建構完善安寧療護系統

安寧平權不應有別！　奇美醫院建構完善安寧療護系統
安寧平權不應有別！　奇美醫院建構完善安寧療護系統

健康醫療網

2021-10-15 15:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】每年10月第二個星期六是「世界安寧日」（World Hospice and Palliative Care Day），今年的主題是「安寧平權～每個生命都重要」，不遺棄任何一個人，善終權不應有別，不論病人的種族、性別、年齡、疾病、宗教、居住地與社會階層，只要有安寧緩和治療的需求，我們就必須儘量提供協助。

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蘭嶼特殊傳統文化　罹病者離群索居

蘭嶼雅布書卡嫩居家護理所負責人─希婻‧旮拉印（張淑蘭）護理師分享離島偏鄉的社區安寧療護。由於蘭嶼特殊的傳統文化，達悟族人將罹病、死亡等視為與「惡靈」相關的不祥事件，若部落內有人不幸罹患重病，為了保護疼惜與不拖累子女，甘願搬到小房子與子女分居。

而罹患絕症對當地病人而言，不僅要面對病程中的身體不適症狀，更要去面對各種心理靈性痛苦，家屬縱然心有不捨，然而囿於傳統文化，避免他人指指點點，還是讓重病家人離群索居，甚至在家人去世後，更把所有遺物丟棄，也不能再提及其死者之名。

社區化居家護理　照護達悟獨特文化需求

雅布書卡嫩居家護理所結合蘭嶼居家關懷協會及各部落的教會，共同推動蘭嶼社區化的居家護理，以專業、人性化的服務貼近族人不同的照護需求。因應達悟獨特文化的照護需要，雅布書卡嫩居家護理所也正籌畫創建一個《希望療園》，建立一個能夠讓末期病人及其家屬可以自在安心的看海空間，提供豐富多元的心靈療法，打造專屬末期病人及其家屬的空間，提供末期病人與家屬更多元、豐富、深入且精緻的「全人、全程、全家、全隊、全社區」之五全照顧。

安寧緩和醫療團隊　助完成善終之路

奇美醫學中心緩和醫療中心主任柯獻欽表示，「善終、好走」是五福臨門（壽、富、康寧、攸好德、考終命）的最後一站，也是最難達到的部分，一路走來，安寧緩和醫療團隊幫助了無數末期病人善終，也撫慰了許多喪親家屬的悲傷，期待能用不同的方式，邀請大家一同關心末期醫療與臨終照顧議題。



資料來源：健康醫療網 安寧平權不應有別！　奇美醫院建構完善安寧療護系統

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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