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常牙關緊咬、夜間磨牙恐致裂齒！　醫：這些習慣要改掉

常牙關緊咬、夜間磨牙恐致裂齒！　醫：這些習慣要改掉
常牙關緊咬、夜間磨牙恐致裂齒！　醫：這些習慣要改掉

健康醫療網

2021-10-15 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】隨著現代人忙碌的生活習慣，常常吃飯速度都要很快，在咀嚼過程可能一個不小心咬到碎骨頭，或是某些飲食習慣，例如：咬冰塊、喜歡啃骨頭或喜愛有嚼勁的食物，也可能有不自覺的牙關緊咬、夜間磨牙等的問題所致，一般隨著年紀增長，牙齒使用時間越長，鈣化的硬組織增加，牙齒產生裂痕機會也會越高。

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裂齒症候群  後牙區最常出現

那到底什麼是裂齒症候群？臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師蒲永峻解釋，當牙齒瞬間承受過重的咬合力量，就有可能導致牙齒表面產生裂痕，稱之為裂齒。而裂痕自牙齒表面往牙髓腔內部延伸，可能會產生咬痛，冷熱敏感等牙髓發炎的臨床症狀，稱為裂齒症候群，其常發生在咀嚼力較大的後牙區。

治療裂齒分3階段　嚴重恐拔除患齒

那一旦發生裂齒該如何治療呢？蒲永峻主治醫師表示，一般會依照裂齒的牙髓狀態、裂痕延伸程度以及裂痕導致牙周骨破壞程度，將裂齒治療分為初期、中期、末期。初期症狀並不嚴重，牙髓仍有活性，可給予臨時性牙冠保護裂齒，並觀察症狀是否改善，若症狀獲得緩解，再置換成永久性牙冠。

至於中期症狀會出現不可逆牙髓炎，甚至是牙髓壞死的情形，必須進行根管治療，但仍先製作臨時牙冠，以避免治療期間裂痕往牙根延伸惡化；到了末期階段，會發現裂痕已經延伸至牙髓腔底部或是有嚴重的牙周骨破壞，甚至可能劈開成兩半，則建議拔除患齒。

調整飲食習慣　否則連帶影響周遭牙齒

蒲永峻主治醫師提醒，裂齒在做完根管治療與牙冠後，飲食習慣的調整是非常重要的，倘若不良的飲食習慣遲遲未改，其他牙齒也有可能發生裂齒情況。因此，有裂齒問題的患者，建議飲食要細嚼慢嚥，少吃較硬較韌性的食物，過度磨牙的情況可配戴咬合板或磨牙護套，避免裂齒的發生。



資料來源：健康醫療網 常牙關緊咬、夜間磨牙恐致裂齒！　醫：這些習慣要改掉

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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