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那到底什麼是裂齒症候群？臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師蒲永峻解釋，當牙齒瞬間承受過重的咬合力量，就有可能導致牙齒表面產生裂痕，稱之為裂齒。而裂痕自牙齒表面往牙髓腔內部延伸，可能會產生咬痛，冷熱敏感等牙髓發炎的臨床症狀，稱為裂齒症候群，其常發生在咀嚼力較大的後牙區。
治療裂齒分3階段 嚴重恐拔除患齒
那一旦發生裂齒該如何治療呢？蒲永峻主治醫師表示，一般會依照裂齒的牙髓狀態、裂痕延伸程度以及裂痕導致牙周骨破壞程度，將裂齒治療分為初期、中期、末期。初期症狀並不嚴重，牙髓仍有活性，可給予臨時性牙冠保護裂齒，並觀察症狀是否改善，若症狀獲得緩解，再置換成永久性牙冠。
至於中期症狀會出現不可逆牙髓炎，甚至是牙髓壞死的情形，必須進行根管治療，但仍先製作臨時牙冠，以避免治療期間裂痕往牙根延伸惡化；到了末期階段，會發現裂痕已經延伸至牙髓腔底部或是有嚴重的牙周骨破壞，甚至可能劈開成兩半，則建議拔除患齒。
調整飲食習慣 否則連帶影響周遭牙齒
蒲永峻主治醫師提醒，裂齒在做完根管治療與牙冠後，飲食習慣的調整是非常重要的，倘若不良的飲食習慣遲遲未改，其他牙齒也有可能發生裂齒情況。因此，有裂齒問題的患者，建議飲食要細嚼慢嚥，少吃較硬較韌性的食物，過度磨牙的情況可配戴咬合板或磨牙護套，避免裂齒的發生。
資料來源：健康醫療網 常牙關緊咬、夜間磨牙恐致裂齒！ 醫：這些習慣要改掉
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