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「OHCA」指的是Out-of-hospital cardiac arrest，唸法近似「歐卡」，指患者在到院前心肺功能停止，但不代表宣判死亡。
「其實OHCA很廣泛。」簡立建說，假若病人在到院前已經在租屋處上吊自盡一個禮拜了，幾乎是確定死亡，也可以稱為OHCA，假如一位機車騎士在等紅燈的時候突然倒地，被現場目擊者儘速協助送到醫院時，雖沒有生命徵象，卻還有可能被救活，這也是OHCA。因此在國外，更將定義細分為Witness cardiac arrest（有人目擊的心跳停止），則能更清楚判斷患者存活的機率。
簡立建表示，假設公車站有路人突然倒下，判定為心肌梗塞造成的心臟停止，在過程中實施傻瓜電擊器（AED,自動體外心臟除顫器）、給予強心劑，或是救護車來之前給予心肺復甦術（CPR）；假設旁人袖手旁觀，等到送醫才開始急救，當然是為時已晚，因此在美國極力推行每位民眾都要學會CPR，很多公共場所都必須要配有傻瓜電擊器，救護車上也配有強心劑，可以即時注射。簡立建強調「推動路人CPR，民眾學會相關急救技能」，才是救活OHCA患者的重點。
急救相關技能不只是要學會CPR，簡立建提出一個真實案例，新竹曾發生比特犬咬傷人的大腿動脈，當時造成大失血死亡，如果群眾第一時間能施以急救，先用繩子或布條將比特犬的勃子勒住，昏厥後牙口自然會鬆開，接著再替傷患以壓迫止血法進行止血，才能夠有機會救活患者。簡立建補充，必要提供民眾外傷急救訓練，讓悲歌不再上演。
大火燒出社會底層難解問題 盼政府普查關懷弱勢族群
針對高雄城中城大火，簡立建表示，火場中的傷患已經吸入過多濃煙，或是室內悶燒導致窒息死亡，大量的人被救出來早已呈現OHCA，再怎麼多人力去救也是回天乏術，簡立建語重心長表示，「會租用城中城這種隔間套房的，向來幾乎是社會弱勢，裡面龍蛇雜處、環境複雜、管理困難，要避免悲劇發生，強力取締是釜底抽薪的方式。」
簡立建說，「例如台北市房價很高，一些基層勞工根本無力負擔，他們不一定賺這麼多錢，只能大老遠住在郊區通勤，或是居住在老舊的危樓，但這些基層勞工卻也是維持社會運作的重要人物，政府不能忽視。」
這趟路還很漫長，因為牽涉到老舊大樓重新改建恐讓民眾負擔更高額的費用，以及產權、地權等相關問題，即便順利拆除了，這些無殼蝸牛族該何去何從？在在考驗政府的智慧，簡立建由衷希望能先廣泛檢討建築的防火設計或建材規範，以及房地產漲價的問題，同時這也攸關人民的『心理衛生』，弱勢居民生活不易，容易出現反社會人格，成為惡性循環，務必普查、關懷弱勢民眾，提升居住環境與安全。
資料來源：健康醫療網 OHCA是什麼？救得回來嗎？存活關鍵在目擊者
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