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北勢里日照中心團隊日照中心舉辦-製作我的「精彩生命故事書」。大家紛紛討論著，選出最受歡迎活動為「美食天地」，「懷舊團體」、「頭腦體操」、「趣味活動」、「音樂律動」等活動，從活動中更了解「自己的潛力」、學習「欣賞自己和他人的長處」、找到「對自我的了解」，參與長者紛紛表示每天都是嶄新的一天，期待來日照學習體驗，好玩又有意義，精彩的生命故事。透過日照中心工作人員帶領「多元豐富的活動」將點點滴滴收納集成一本故事書，長者皆表示學到「健康！快樂！滿足！」。林奶奶表示「生命有無限可能，日照中心填補了我小時候未能上學的缺憾，在這裡學習，天天開心」。
豐富多元活動 長輩情緒穩定笑容多
衛生福利部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構負責人表示，日照中心豐富多元的活動，有助長者生活品質升級。家屬也回饋，長輩到日照後笑容變多了，情緒比以前穩定，家屬得以喘息，生活品質提升很多。草屯療養院院長藍祚鴻表示，利用節日推出活動，享受節日氛圍，也有助失智、失能長者穩定情緒、延緩退化，節日活動有懷舊治療因子，有助長者整合生命歷程，手作「精彩生命故事書」過程則有助認知促進與生活功能的重建。
資料來源：健康醫療網 活動作品集結成冊 日照中心長輩樂開懷
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