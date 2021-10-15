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活動作品集結成冊　日照中心長輩樂開懷

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活動作品集結成冊　日照中心長輩樂開懷

健康醫療網

2021-10-15 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】衛生福利部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構（草療日照中心）是以失智、失能照護為主的在地日照機構。為讓長者享受重陽節氣氛，工作人員精心策劃-自製「精彩生命故事書」～歡慶九九重陽節活動，回顧長者自己在中心活動的作品，欣賞自己與他人的成果，提高場內的互動性和參與性，達到健康老化目的。接著透過手作-自製「精彩生命故事書」，讓長者創作與學習在這過程中，同儕分享創作想法與協助完成作品，使長者覺得受重視、受肯定。

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活動點滴收集成冊　收集精采生命故事

北勢里日照中心團隊日照中心舉辦-製作我的「精彩生命故事書」。大家紛紛討論著，選出最受歡迎活動為「美食天地」，「懷舊團體」、「頭腦體操」、「趣味活動」、「音樂律動」等活動，從活動中更了解「自己的潛力」、學習「欣賞自己和他人的長處」、找到「對自我的了解」，參與長者紛紛表示每天都是嶄新的一天，期待來日照學習體驗，好玩又有意義，精彩的生命故事。透過日照中心工作人員帶領「多元豐富的活動」將點點滴滴收納集成一本故事書，長者皆表示學到「健康！快樂！滿足！」。林奶奶表示「生命有無限可能，日照中心填補了我小時候未能上學的缺憾，在這裡學習，天天開心」。

豐富多元活動　長輩情緒穩定笑容多

衛生福利部草屯療養院附設南投縣公立社區長照機構負責人表示，日照中心豐富多元的活動，有助長者生活品質升級。家屬也回饋，長輩到日照後笑容變多了，情緒比以前穩定，家屬得以喘息，生活品質提升很多。草屯療養院院長藍祚鴻表示，利用節日推出活動，享受節日氛圍，也有助失智、失能長者穩定情緒、延緩退化，節日活動有懷舊治療因子，有助長者整合生命歷程，手作「精彩生命故事書」過程則有助認知促進與生活功能的重建。



資料來源：健康醫療網 活動作品集結成冊　日照中心長輩樂開懷

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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