市府辦青年創業媒合會 在地產業手把手傳承經驗

青年創業最欠缺的是人脉與產業資源，台中市政府今日在台中跨境體驗示範基地舉辦「青年攜手在地產業」媒合活動，鏈結台中在地產業公協會，手把手經驗傳承，協助青創快速穩健發展，獲得熱烈迴響。





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台中市經發局副局長李逸安表示，創業不能盲目向前，要切中產業需求才是關鍵。本次徵選的團隊在AI辨識、智慧工廠及傳產轉型等皆有傑出表現，因此特別邀請到相關領域的產業公協會前來對接，以產業鏈結產業，讓新創團隊經由業師的指導與建議，在創業的過程中，減少一些錯誤的嘗試，邁向成功的道路。





今日舉辦的媒合會上，特別邀請創璿科技黃獻毅董事長以「源潤豐鑄造」第二代視角，分享在青創路上受市府輔導的過程；也邀請數位時代黃亮崢創新長，以媒體及產業角度，和市府共同端出豐富的輔導資源，與現場青創團隊對談。





活動現場熱情給予青年指導的，皆是在地最具規模公協會，例如台中市金手獎得獎廠商協進會洪欽瑞理事長、台中市潭雅神工業廠商協進會陳政鴻秘書長、台中市電腦商業同業公會張混智總幹事，及台中跨境體驗示範基地魏清圳執行長等，以產業串接及投資共創角度協助青創新秀團隊，深化產業鏈結。





經發局補充，落實市長盧秀燕青秀台中政策，已設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，給予青年創業最直接的資源管道，歡迎至青創夢想家網站(www.taichung-sbir.org.tw)查詢。















